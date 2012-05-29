4. yüz nakli yapılan Turan Çolak gözlerini açamıyor!

Türkiye'nin 4’üncü yüz nakli yapılan ve göz kapakları da nakledilen Turan Çolak göz kapaklarını açabiliyor ama henüz kapatamıyor. Bundan dolayı gözlerini kaybetme riski yaşayan Çolak’ın gözlerini açmasına izin verilmiyor.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, Turan Çolak'ın göz kapaklarını kendisinin açabildiğini, ama henüz kapatamayacağı için gözlerini kaybedebileceğini belirterek, ''Böyle bir risk olduğu için şimdilik açtırmıyoruz'' dedi.

Turan Çolak'ın sağlık durumunun iyi olduğunu, ilk 10 günlük riskin büyük ölçüde atlatıldığını ifade eden Özkan, yüksek dozda başlanılan ilaçları da artık düşürmeye başladıklarını, böbrek nakli olan bir hastanın alması gereken dozda ilaç verildiğini kaydetti.

Turan Çolak'a, Türkiye'nin ilk yüz nakli yapılan Uğur Acar'dan farklı olarak kulak ve göz kapakları naklinin de yapıldığını anımsatan Ömer Özkan, Çolak'ın göz kapaklarını hareket ettirmesinde bir sorun yaşadığını, bunun en geç 3 ya da 6 ay sonra giderilebileceğini ifade etti.

Çolak'ın gözünü kapalı tuttuklarını anlatan Özkan, ''Bizim yardımımızla 10 gün sonra Çolak'a kendi yüzünü göstermeyi planlıyoruz. Bilindiği gibi göz kapağı yoktu, yeniden göz kapağı nakledildi. Göz kapaklarını açma hareketini kendi kasıyla yapabiliyor, ama açtıktan sonra kapatamayacağı için gözlerini kaybedebilir. Böyle bir risk olduğu için şimdilik açtırmıyoruz'' diye konuştu.

Enfeksiyon konusunda gerekli tüm tedbirlerin alındığını vurgulayan Prof. Dr. Özkan, Uğur Acar'a uygulanan tedavinin aynısını Çolak'a da gerçekleştirdiklerini belirtti.

2 hasta yüz nakli için hazır

Prof. Dr. Ömer Özkan, yüz nakli ameliyatlarının sık yapılan operasyonlar olmadığını dile getirerek, ''Olası bir donör için tüm testleri bitmiş 2 hasta hazır bir şekilde bekliyor. Bir hastanın da testi devam ediyor. Bu tür ameliyatlar için 3-4 hastadan fazla tutmayı planlamıyoruz. Uygun donör çıkarsa da hemen yaparız'' diye konuştu.