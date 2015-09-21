4 yıldır yapılan 'Bayrama Evet Kurbana Hayır' yürüyüşü bu yıl yapılamadı!

Dört yıldır düzenlenen “Bayrama Evet Kurbana Hayır!” yürüyüşünün beşincisi yapılamadı. Tünel Meydanı'ndaki yürüyüşe yönelik “dinsiz”, “İslam düşmanı”, "dine hakaret ediyorsunuz" gibi tepkiler nedeniyle eylem basın açıklamasının ardından sonlandırıldı.

Bu yıl beşincisi düzenlenen “Bayrama Evet, Kurbana Hayır!” yürüyüşü tepkiler nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Bianet.org'tan Alican Eralp'in haberine göre, Vegan Özgürlük Hareketi aktivistlerinin Tünel Meydanı’nda toplanmasının ardından, çevredeki bazı kişiler “dinsiz”, “İslam düşmanı” gibi ifadeler kullandı, bir kişi “dinine hakaret edildiğini” söyleyerek eylemcilerin üzerine yürüdü.

“Kafesler varsa özgürlük yoktur”, “Sorgulamaya önce tabağından başla”, “Vegan ol kimsenin canı yanmasın” pankartları taşıyan aktivistler, Tünel Meydanı’nda bir basın açıklaması yaparak eylemi sonlandırdı.

'Bu eylemler sürecek'

Vegan Özgürlük Hareketi’nden bir aktivist yaşananları şöyle değerlendirdi: "Kabullenmenin bir öncesi tepki göstermek, inkar etmek olur hep. Sosyalizmin, feminizmin talepleri hakkında herkesin bir fikri var, fakat veganlığın ne olduğunu bilen yok. Bu tip eylemler veganlığın duyulmasını sağlayacak. Özgürlük deyince sadece insanların özgürlüğü akla gelmemesi için bu eylemler sürecek.”

'Ölüm şenlikleri yerine hayatı paylaşalım'

Yaşanan gerginliğin ardından Tünel Meydanı’nda yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Bugün, burada toplanma amacımız ibadet için yapılan ve hayvanları kapsayan geleneklerin alternatifleri olabileceğini göstermek ve bu durumdan dolayı rahatsızlığımızı dile getirmektir. İslam dini, ‘kurban’ ifadesi ile paylaşmayı, zor durumda olanlara yardımı amaçlar. Korku içinde titreyen, acı ve ıstırap içinde dehşete düşmüş biçare hayvanları öldürmek sevgi ve merhamet dini İslam’ın bir ibadet şekli olamaz. Hayvanlar candır, dosttur; yiyecek, giysi, denek, oyuncak değildirler! Ölüm şenliklerini düzenlemek yerine hayatı paylaşalım diyoruz.”