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4 yıldır aranan 'Suriş' lakaplı insan kaçakçısı İstanbul'da yakalandı

Evde yapılan aramada farklı ülkelere ait 270 pasaport, 21 adet boş vize ele geçti

20 Temmuz 2017 17:16

Uluslararası göçmen kaçakçılığının kilit isimlerinden, 4 yıldır aranan 'Suriş' lakaplı Iraklı H.K.A.A Fatih'te yakalandı. 

Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, 2013 yılından beri göçmen kaçakçılığından aranan Iraklı H.K.A.A'nın Fatih'te olduğu yönünde istihbarat alınması üzerine çalışma başlatıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, yapılan çalışmanın ardından 'Suriş' lakaplı H.K.A.A, geçtiğimiz Pazartesi günü Fatih'te gözaltına alındı. Yapılan üst aramasında 5 adet Fransız pasaportu bulundu. Bu pasaportlardan 4'ünün çalıntı olduğu anlaşıldı. 

Polis, Bakırköy'de kaldığı evi belirledi. Eve baskın düzenlendi. Evde yapılan aramada farklı ülkelere ait 270 pasaport, 21 adet boş vize ele geçti. Polis ele geçen pasaportlarla ilgili inceleme yapıldığını, çoğunun çalıntı olduğunun belirlendiği bildirildi. 

Yapılan araştırmalardaki tespitlere göre; Iraklı H.K.A.A, uluslar arası göçmen kaçakçılığı organizasyonunun kilit isimlerinden biriydi. Türkiye'de hırsızlık çeteleriyle bağlantılıydı. Turistlerden çalınan pasaportları bu çetelerden alıyordu. Bu pasaportları da göçmenleri yurtdışına çıkarmak için kullanıyordu. Geçiş başına 10 ile 20 bin dolar arasında para alıyordu. 

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