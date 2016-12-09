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Spor
BBC Türkçe

'4 yılda 1000'den fazla Rus atlet doping yaptı'

Sonuçları yeni açıklanan bir araştırma, 2011 ile 2015 yılları arasında aralarında içinde Olimpiyat madalyalı sporcuların da bulunduğu 1000'den fazla Rus atletin, devlet destekli bir uygulama çerçevesinde doping kullandığını ileri sürdü.

09 Aralık 2016 21:44

Sonuçları yeni açıklanan bir araştırma, 2011 ile 2015 arasında içlerinde Olimpiyat madalyalı sporcuların da bulunduğu 1000'den fazla Rus atletin, devlet destekli bir uygulama çerçevesinde doping kullandığını ileri sürdü.

Araştırma sonucu hazırlanan raporda bu uygulamanın futbol dahil 30 spor dalını etkilediği kaydediliyor.

Raporun yazarı hukukçu Richard McLaren, "Kontrolsüz bir kaostan, madalya almaya odaklanmış, kurumsallaşmış ve disiplinli bir komplodan söz ediyoruz" diye konuştu.

Hukukçu McLaren, 2012 Londra Olimpiyatları'nda "görülmemiş boyutlarda yolsuzluk" yaşandığını söyledi.

Rapor, doping kullanımının 2013'de Moskova'da yapılan Dünya Atletizm Şampiyonası ve 2014'deki Soçi Kış Olimpiyatları'na da gölge düşürdüğünü kaydediyor.

Rapora göre, Rus atletlerden alınan idrar örneklerinde dopingi gizlemek için tuz ve kahve kullanıldı.

McLaren tarafından yapılan araştırmada, bu sistemin yıllar içerisinde giderek mükemmelleştirildiği ve sonunda gayet güvenli bir yöntem haline getirildiği de kaydediliyor.

Rusya, Londra Olimpiyatları'nda 21'i altın olmak üzere 72, Soçi'de 13'ü altın 33 madalya almıştı.

Raporun yazarı McLaren "Madalya kazanma arzusu, kolektif ahlak ve etik pusulası ve Olimpiyatların adil yarışma ilkesinden daha ağır basmış" diye konuştu.

McLaren, uluslararası spor yarışmalarının yıllarca "Ruslar tarafından farkettirilmeden gasp edildiğini" ve sporseverlerin aldatıldığını söyledi, "Artık buna dur demenin zamanı" diye konuştu.

Rusya Curling Federasyonu Başkanı ve milletvekili Dimitri Svişev, Ria Novosti haber ajansına verdiği mülakatta, "Bunlar beklenen şeyler. Yeni bir şey yok. Bize karşı boş iddialar. Rus iseniz bütün günahları size yazarlar" demişti.

Son doping raporunun yazarı McLaren'a bu sözler hatırladığında, "Raporu okuyun derim. Bulgular kuşkuya yer bırakmayacak nitelikte. Öylesine itiraz ediyor çünkü raporu okumadı" diye konuştu.

McLaren geçen Temmuz ayında yayımladığı ön raporda Rusya'da devlet kontrolünde bir doping kullanımı sistemi işletildiğini yazmıştı.

Bu raporda atletlerden alınan idrar örneklerinin laboratuvarlarda açılan deliklerden dışarı çıkarıldığını, örneklerin fark edilmeden değiştirilmesini sağlayan yöntemler geliştirildiğini öne sürmüştü.

Bu bilgilerin önemli bir kısmı Soçi Kış Olimpiyatları doping laboratuvarının eski müdürü Doktor Grigory Rodçenkov'un ifadelerine dayanıyordu.

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