4 yıl sonra ilk kez 10 bin puanın altında

ABD Temsilciler Meclisi'nden geçen kurtarma planı bile piyasaların ateşini düşürmeye yetmedi. Amerikan piyasaları 800 puanlık düşüşün ardından günü 10 bin puanın altında kapattı.



Washington, planı uygulamaya koymak için hızla harekete geçti ama piyasalar Avrupa ve Asya merkez bankalarıyla ortak operasyon istiyor.



Önce 800 puan düştü... Sonra 500 küsür puan geri aldı. Dow Jones endeksi bu aralar finans piyasalarının nabzını yansıtmaktansa "dibi görelim oradan yükselelim" fikriyle günü geçiriyor.



Uzmanlara göre, kurtarma planı orta ve uzun vadede piyasaları rahatlatacak ama kredi piyasasını harekete geçirecek operasyon büyük merkez bankalarının aynı anda harekete geçip faiz silahını çekmesinden geçiyor.



ABD Hazinesi Kurtarma Planı'ndan aldığı yetki ile işe koyuldu. Kötü kredileri satın alacak varlık yönetim şirketlerinden Çarşamba gününe kadar tekliflerini isteyen Hazine, cuma günü de ihaleyi sonuçlandıracak ve kurtarma operasyonunda hangi şirketlerle çalışacağına karar vermiş olacak. Bu hesaba göre, piyasadaki kötü kredilerin çekilmesi de önümüzdeki hafta başlayacak.



İşte bütün bu manevra içinde piyasa FED'den bir de indirim istiyor. Halen yüzde 2'de olan borçlanma faizlerinin bütün dünya merkez bankalarıyla birlikte yapılan bir operasyonla indirilmesi muhtemelen beklenen etkiyi yaratacak. Ama bunun için gözler Avrupa, İngiltere ve Japonya merkez bankalarında.



