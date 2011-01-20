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4 yıl sonra aynı yerde aynı saatte

Dink, katledilişinin 4. yılında anılıyor. Dink'in öldürüldüğü yerde toplanan kalabalık grup, "Hepimiz Hrantız" ve "Hrant için Adelet" sloganları attı.

20 Ocak 2011 02:00

T24 - Agos gazetesinin ilk Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, katledilişinin 4. yılında anılıyor. Dink'in öldürüldüğü yerde toplanan kalabalık grup, "Hepimiz Hrantız" ve "Hrant için Adelet" sloganları attı.
 


Halaskargazi Caddesi'ndeki Agos gazetesinin önünde düzenlenen törende, ellerinde ''4 yıldır yargı yok'', ''4 yıldır meclis yok'' yazılı dövizler taşıdı.

Törene katılanlar, Agos gazetesi binasının önünde Hrant Dink'in öldürüldüğü yere, kalp şeklindeki çelenge kırmızı karanfiller bırakarak mum yaktı.

Sanatçı Mustafa Alabora'nın da aralarında bulunduğu grup da slogan atarak Taksim'den Agos'un önüne yürüdü.

Gazete önünde toplanan kalabalık grup, "Hepimiz Hrantız", "Hepimiz Ermeniyiz", "Hrant için Adalet" ve "Katiller halka hesap verecek" sloganları attı.

Öldürülen gazeteci Abdi İpekçi'nin kızı Nükhet İpekçi, gazetenin balkonundan bir konuşma yaptı.



Tören nedeniyle Halaskargazi Caddesi araç trafiğine kapatıldı.

Gazeteci Hrant Dink, 19 Ocak 2007'de genel yayın yönetmeni olduğu Agos gazetesi önünde silahlı saldırıya uğramıştı.

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