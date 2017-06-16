4 yıl önce bugün Gezi'de vurulan Berkin Elvan anıldı

Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin attığı gaz fişeğinin başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan ve 269 gün sonra tedavi gördüğü hastanede, 14 yaşında yaşamını yitiren Berkin Elvan, Okmeydanı'nda 4 yıl önce bugün yaralandığı yerde ve mezarı başında anıldı. Oğlunun mezarına sarılıp öpen anne Gülsüm Elvan uzun süre gözyaşı döktü.

Gezi Parkı olaylarında hayatını kaybeden Berkin Elvan, gaz fişeği ile yaralanmasının dördüncü yıldönümünde, babası Sami Elvan, annesi Gülsüm Elvan ve Taksim Dayanışması Platformu tarafından Okmeydanı'nda anıldı.

Berkin Elvan'ın yaralandığı yere ekmek ve karanfil konuldu. Daha sonra da aile, yakınları, bazı arkadaşları ile platform üyeleri Elvan'ın, Feriköy Mezarlığı'ndaki mezarını ziyaret etti.

Oğlunun mezarına sarılıp öpen anne Gülsüm Elvan, "Berkinim, oğlum, yavrum dayanamıyorum. Seni çok özledim. Seni kurtaramadım annem" diyerek dakikalarca gözyaşı döktü.

Mezar taşının üzerine kapanarak ağlayan anneyi, yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Ağıtlarını sürdüren Elvan, daha sonra yakınları tarafından sakinleştirildi.

"Türkiye'nin dur demesi gerekiyor"

Burada konuşan Sami Elvan, "Söyleyecek çok şey var; ama boğazımız düğümleniyor. Bugüne kadar söyledik, hiçbir şey çıkmıyor. Bu ülkede haksızlık, hukuksuzluk olmasın diye mücadele veriyoruz. Bizim çocuklarımızı alenen öldüren kişiler, halen ülkede hayatlarını devam ettirebiliyorlarsa burada bir sorun var demektir. Bu soruna da artık Türkiye'nin dur demesi gerekiyor. Hatta hatta, dünyanın dur demesi gerekiyor" dedi. İhsan Yalçın(DHA)