4 yıl önce 130 milyon liraya yaptırılan Meclis ek binası 152.9 milyon liraya yenileniyor

2014’te 130 milyon liraya yaptırılan Meclis ek binası 152.9 milyon liraya yenileniyor.

Nisan 2014 tarihinde kullanıma açılan ve 2015’te milletvekillerinin kullanmaya başladığı binada milletvekilleri makamlarının odalarında ileri teknoloji kullanılmış, odaların aydınlatma ve ısınmaları akıllı sistemleri ile donatılmıştı.

Evensel’de yer alan habere göre, Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın mevcut binayı beğenmeyerek yeni bir bina yapımına ihtiyaç olduğu yönündeki ifadelerinden sonra yeni bina yapılması için harekete geçildi. Yüksek bir bütçeyle yapılması planlanan yeni hizmet binasının nerede inşa edileceği henüz netlik kazanmadı.

Bütçe görüşmesinde ortaya çıktı

Meclis Başkanlık Divanının çarşamba günkü toplantısında Meclisin 2018 yılı bütçesi görüşüldü. Bu kapsamda 2017 yılı bütçesine göre 273 milyon 500 bin TL’ye denk gelen yüzde 27.9’luk bir artışla 2018 bütçesinin 1 milyar 232 milyon 421 TL olması kararlaştırıldı. Bu denli yüksek bir bütçenin ayrılmasının nedeni ise toplantıda yapılan sunumda ortaya çıktı. 4 yıl önce açılan yeni hizmet binasının yerine yenisinin yapılması için bütçeden 152.9 milyon liralık bir pay ayrıldı.

Lojmanlar onarıldı ardından yıkıldı

Yeni bina yapımı için ayrılan bütçe Meclisteki gereksiz harcamaları da yeniden gündeme geldi. Bu harcamalardan birisi Meclis yerleşkesindeki lojmanların yıkımı olmuştu. Lojmanların yıkım kararı alınmadan kısa bir süre bakım masrafları için 142 bin TL tutarında bir harcama yapıldı. Bakım işlemleri biter bitmez lojmanların yıkım kararı alındı. Bunun içinde 40 bin TL’lik bir harcama daha yapıldı.

Milletvekillerine zam yolda

Sunumda ayrıca artışın bir diğer nedeni olarak ise personel ve milletvekilleri maaşları gösterildi. Bütçede milletvekilleri ve personelinin ödenek, yolluk ve maaşları için 100 milyon TL tutarında bir pay ayrıldı.

“İtibardan tasarruf olmaz”

Sayıştay raporlarında Cumhurbaşkanlığı harcamalarının milyonlarca lira tuttuğunun ortaya çıkmasının haberleştirilmesi üzerine ‘İtibardan tasarruf olmaz’ savunması gelmişti.

Gazetelerde çıkan haberlerin halkta olumsuz yargı oluşturmak için yapıldığını ileri süren Cumhurbaşkanlığı açıklamasında, “Türkiye Cumhuriyeti devletinin en yüksek temsil makamı, dolayısıyla ülkemizin vitrini olan Cumhurbaşkanlığı nezdindeki faaliyetlerin ‘itibarda tasarruf olmaz’ anlayışıyla, ülkemizin vakarına yaraşır şekilde yürütülme mecburiyeti vardır. Bununla birlikte tüm bu hizmetler, hem Türkiye’nin büyüklüğüne ve itibarına yakışır kalitede, hem de en uygun maliyetlerle gerçekleştirilmiştir” denilmişti.