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Dünya

"4 yıl boyunca, 40 binden fazla kez tecavüze uğradım"

Meksikalı Karla Jacinto, insan kaçakçıları tarafından alıkonmuştu

13 Kasım 2015 02:23

ABD ve Meksika arasında insan kaçakçılığı yapan çetelerin elinden kurtulan Karla Jacinto isimli Meksikalı kadın, esir olduğu 4 yıl boyunca tahminen 43 bin 200 kez tecavüze uğradığını söyledi.
 
CNN’in haberine göre, ABD ile Meksika arasında insan kaçakçılığı yapan çetelerin yıllarca fuhuşa zorladığı ve operasyonla kurtarılan Jacinto, insan kaçakçılarının esir tuttuğu binlerce kadın olduğunu belirtti. Meksika’da özellikle ABD sınırına yakın bazı kasabalarda, tek geçim kaynağının insan kaçakçılığı olduğunu ifade eden 23 yaşındaki genç kadın, 4 yıl boyunca her gün onlarca kez tecavüze uğradığını anlattı.

12 yaşındayken insan kaçakçıları tarafından kandırıldığını ve 15 yaşında çocuk doğurduğunu belirten Jacinto, insan kaçakçılarının istediklerini yapmaması durumunda  bebeğini öldürmekle tehdit ettiklerini kaydetti.

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