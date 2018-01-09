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4 yıl 2 aylık uyuşturucu ticareti cezası kesinleşince tutuklandı

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Bafra ilçesinde hakkında uyuşturucu satıcılığı yapmak ve temin etmek suçlarından kesinleşmiş cezası bulunan İ

09 Ocak 2018 14:23

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN\'un Bafra ilçesinde hakkında uyuşturucu satıcılığı yapmak ve temin etmek suçlarından kesinleşmiş cezası bulunan İ.İ.N. tutuklandı.
Bafra ilçesinde uyuşturucu satıcılığı yapmak ve temin etmek suçundan kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan İ.İ.N., Mevlana Mahallesi\'nde Asayiş Şube Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli, Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ardından da tutuklanarak Bafra T Tipi Cezaevi\'ne konuldu.

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