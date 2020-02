4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranırken yakalandı

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA) - NEVŞEHİR\'de, \'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu\'na muhalefet\' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan M.E., polis ekiplerince yakalandı.

Nevşehir\'de, \'2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu\'na muhalefet\' suçundan adli makamlarca 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla arandığı belirlenen M.E., Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'na gönderildi.