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4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranırken yakalandı

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA) - NEVŞEHİR'de, 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan M

03 Eylül 2018 18:45

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA) - NEVŞEHİR\'de, \'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu\'na muhalefet\' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan M.E., polis ekiplerince yakalandı. 
Nevşehir\'de, \'2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu\'na muhalefet\' suçundan adli makamlarca 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla arandığı belirlenen M.E., Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'na gönderildi. 

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