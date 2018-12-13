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4 yaşındaki oğlunun tabancayla vurduğu baba kurtarılamadı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da 4 yaşındaki oğlu Z

13 Aralık 2018 13:22

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da 4 yaşındaki oğlu Z.K.\'nin tabancayla oynarken vurduğu iddia edilen emekli uzman çavuş Kerim Kırat, yaşamını yitirdi.
Olay, dün akşam saatlerinde Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi\'nde meydana geldi. Z.K., evin içinde bulduğu babasının tabancasıyla oynamaya başladı. Bu sırada iddiaya göre, tabanca ateş aldı, mermi Kerim Kırat\'a isabet etti. Yaralanan Kırat, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine alınan Kırat, yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.

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