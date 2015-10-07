4 yaşındaki kızını başını örtmediği için döverek öldürdü!

Hindistan'da yaşayan bir adamın, 4 yaşındaki kızını, başını örtmediği gerekçesiyle döverek öldürdüğü iddia edildi. Baba Hüseyin'in kız çocuğunu defalarca yere çarparak öldürdüğü, ardından da karısından çocuğu eve gömmesini istediği ancak annenin olayı polise bildirdiği belirtildi.

soL Haber Portalı'nda yer alan habere göre, ABD'li aktivist ve blog yazarı Pamela Geller, Hindistan'da bir babanın 4 yaşındaki kızını yemek yerken başını örtmediği gerekçesiyle döverek öldürdüğünü duyurdu.

4 Ekim tarihli International Business Times'da yayınlanan haberi kaynak olarak gösteren Geller, Hindistan'da Cafer Hüseyin adlı adamın, 4 yaşındaki kızının yemek sırasında başını örtmemesini gerekçe göstererek çocuğu öldürdüğünü bildiriyor.

Annesinden kızını gömmesini istedi

Olayın 2 Ekim'de Bareilly'da gerçekleştiğini bildiren The Hindustan Times ise, baba Hüseyin'in kız çocuğunu defalarca yere çarparak öldürdüğünü, ardından da karısından çocuğu eve gömmesini istediğini belirtti. Ancak kız çocuğunun annesi, olayı polise bildirdi. Öte yandan tutuklanan Hüseyin hakkında komşuları, kendisinin fanatik bir İslamcı olduğunu ve dengeli bir profil çizmediğini söyledi. Polis kaynakları Hüseyin'i, küçük çocuğu önce dövüp ardından yere çarparak öldürmek suçlamasıyla tutukladı.

Kadınların örtünmeme hakkını kim koruyacak?

Türban, burka, peçenin kadın düşmanlığının dışavurumlarından biri olduğunu belirten Pamela Geller, ABD Başkanı Barack Obama'nın Kahire'de yaptığı konuşmada; "Kadınların örtünme haklarını koruyun ve bunu inkar edenleri cezalandırın" önermesini gülünç olarak nitelemişti. "Bunu kim inkar ediyor ki" diye soran Geller, örtünmeme haklarını kimin koruyacağını soruyor.

Olayı uluslararası kamuoyunun duyacağı biçimde haberleştiren Geller, kadın hakları konusunda çalışmalar yürüten, Müslümanlığın kadın haklarını tanımadığını söylediği için pek çok İslamcı tarafından hedef gösterilen biri olarak biliniyor.