4 yaşındaki Irmak'ın cesedi bulundu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde evlerinin önünde oynarken geçen cuma günü ortadan kaybolan 4 yaşındaki Irmak Kupal'ın bulunabilmesi için bir televizyon kanalındaki programa katılan Hikmet A., küçük kızı öldürüp, Sarıkız Çayı'nın kenarına attığını itiraf etti. Hikmet A.’nın itirafının ardından tarif edilen yerden arama yapan polis ekipleri küçük kızının cesedine ulaştı.

Gündelik işlerde çalışarak geçimini sağlayan 44 yaşındaki Bilal Kupal ile 27 yaşındaki Suriye Kupal çiftinin Menderes Mahallesi Elmadağ Caddesi 2 Sokak'taki evlerinin önünde oynayan kızları Irmak Kupal, geçen 14 Ekim günü saat 15.00 sıralarında ortadan kayboldu.

Ailesi gidebileceği yerlere bakmasına rağmen 4 yaşındaki Irmak'a ulaşamayınca durumu polise bildirdi.

Polis, ailesinin iki kızından biri olan küçük Irmak'ın bulunması için jandarma ve Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinden yardım istedi.

Menderes Mahallesi çevresindeki park ve okul bahçeleri, Sarıkız Deresi, Alaşehir Höyüğü, Kenan Evren Parkı ve Alaşehir Mezarlığı ile inşaatlarda arama çalışması başlatıldı. Özel eğitimli arama-kurtarma köpeği 'Havuç'un da kullanıldığı çalışmalarından iki gün boyunca sonuç alınamadı. Bunun üzerine arama kurtarma çalışmaları sonlandırıldı.

Polisin ifadesine başvurduğu küçük kızın annesi Suriye Kupal, kızının kaçırıldığını ileri sürerken, babası Bilal Kupal ise "Şüphelendiğimiz kimse yok, işi buraya kadar getirecek bir şey düşünemiyorum. Çocuğumun bir an önce bulunmasını istiyorum. Tek derdim o. Benim ciğerimi koparıp gittiler" dedi.

Özel ekip oluşturuldu

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden polislerin katılımıyla 3'er kişilik dört ayrı özel ekip oluşturuldu. Ekipler, Kupal ailesinin çevresindeki 15 kişinin ifadesine başvurdu, ancak küçük Irmak ile ilgili herhangi bir ipucuna rastlanamadı.

Küçük kızı bulma çabaları sürerken Müge Anlı da olaya dahil oldu. Kayıp küçük Irmak'ın bulunması için yapılan programda baba Bilal Kupal, mahallerinde oturan ve hurdacılık yapan Hikmet A.'ya dikkat çekti. Bunun üzerine Hikmet A., bugünkü programa davet edildi.

Programda çelişki açıklamalar yapan Hikmet A., programın sonunda sunucu ile özel olarak görüşmek istediğini söyledi. Bunun üzerine programın kapanışına sunucu katılamadı.

Alaşehir'de hurdacılık yapan Hikmet A.'nın görüşmede, iddiaya göre sunucuya küçük Irmak'ı kendisinin öldürüp, cesedini Ilıca Mahallesi'ndeki Sarıkız Çayı kenarına attığını itiraf etti. Bunun üzerine program yetkilileri durumu polise bildirdi. Polis, stüdyoya gelerek Hikmet A.'yı gözaltına aldı.

Arama başlatıldı

Hikmet A.'nın küçük kızı attığını söylediği Sarıkız Çayı'nın çevresindeki geniş bir alanda arama yapılması için Ankara İl Emniyet Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezi'nden özel eğitimli iki ceset arama köpeği getirildi.

İki köpeğin yanı sıra Manisa ve Alaşehir'den yaklaşık 20 kişilik bir polis ekibiyle arama çalışması başlatıldı. Aradan geçen 3 günün sonunda 4 yaşındaki Irmak'ın cansız bedenine ulaşıldı.