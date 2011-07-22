T24 LogoT24 Logo
Gündem

4 YAŞINDAKİ ÇOCUK YANGINDA ÖLDÜ TORBALI (A.A)

22 Temmuz 2011 03:12

-4 YAŞINDAKİ ÇOCUK YANGINDA ÖLDÜ TORBALI (A.A) - 21.07.2011 - İzmir'in Torbalı ilçesinde bir evde çıkan yangın sonucu 4 yaşındaki çocuk öldü, 16 yaşındaki ağabeyi yaralandı. Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi'nde oturan Kadir-Halime Tayfun çiftinin işe gitmesinin ardından 4 yaşındaki çocukları Yunus, bilgisayar fişini prize takarken meydana gelen elektrik kontağının ardından yangın çıktı.  Evden dumanlar yükseldiğini fark eden amca Hüseyin Tayfun, eve girerek önce yan odada uyuyan yeğeni Yusuf Tayfun'u (16), daha sonra ise alevlerin arasında kalan 4 yaşındaki Yunus Tayfun'u dışarı çıkardı. Yoldan geçen bir araçla Torbalı Devlet Hastanesi'ne götürülen Yunus Tayfun, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralanan ve tedavi altına alınan ağabey Yusuf Tayfun'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24