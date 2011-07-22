-4 YAŞINDAKİ ÇOCUK YANGINDA ÖLDÜ TORBALI (A.A) - 21.07.2011 - İzmir'in Torbalı ilçesinde bir evde çıkan yangın sonucu 4 yaşındaki çocuk öldü, 16 yaşındaki ağabeyi yaralandı. Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi'nde oturan Kadir-Halime Tayfun çiftinin işe gitmesinin ardından 4 yaşındaki çocukları Yunus, bilgisayar fişini prize takarken meydana gelen elektrik kontağının ardından yangın çıktı. Evden dumanlar yükseldiğini fark eden amca Hüseyin Tayfun, eve girerek önce yan odada uyuyan yeğeni Yusuf Tayfun'u (16), daha sonra ise alevlerin arasında kalan 4 yaşındaki Yunus Tayfun'u dışarı çıkardı. Yoldan geçen bir araçla Torbalı Devlet Hastanesi'ne götürülen Yunus Tayfun, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralanan ve tedavi altına alınan ağabey Yusuf Tayfun'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.