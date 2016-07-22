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4 yaşındaki çocuk unutulduğu arabada hayatını kaybetti

Hayatını kaybeden çocuk Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı

22 Temmuz 2016 13:40

Fatih Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapan Doç. Dr. S.I sabahın erken saatlerinde 4 yaşındaki oğlu Ali'yi de kreşe bırakmak için yanına alarak arabasıyla yola çıktı. İddiaya göre, oğlunu kreşe bırakmayı unutarak çalıştığı üniversiteye giden S.I, aracını üniversitenin açık otoparkına park ederek okula girdi. Akşam 16.00'da aracına dönen S.I., oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, okuldaki işlerini halletmesinin ardından, oğlunu almak için okulun hemen yanında bulunan kreşe gittiği belirtilen S.I.'nın çocuğun kreşte olmadığını fark etmesi üzerine otoparktaki aracına koştuğu ifade edildi. Araçta oğlunun hayatını kaybettiğini gören S.I, sinir krizi geçirdi. Durumu fark eden öğrencilerin olayı okulun sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine sağlık personeli S.I.'ya müdahale etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemelerinin ardından çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine savcı çağırıldı ve savcının incelemesinin ardından çocuğun cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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