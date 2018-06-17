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4 yaşındaki çocuk selde kayboldu

Uğur ÇAKMAK/SELENDİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Selendi ilçesinde, sağanak nedeniyle göle dönen sokaklarda akıntıya kapıldığı tahmin edilen, 4 yaşındaki Rüzgar Kemal Özdemir kayboldu

17 Haziran 2018 00:27

Uğur ÇAKMAK/SELENDİ (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Selendi ilçesinde, sağanak nedeniyle göle dönen sokaklarda akıntıya kapıldığı tahmin edilen, 4 yaşındaki Rüzgar Kemal Özdemir kayboldu.
İlçede gündüz saatlerinde başlayan sağanak, cadde ve sokakları göle çevirdi. Otomobiller suda sürüklenirken, birçok dükkanı ise su bastı. İlçede yaşayan 4 yaşındaki Rüzgar Kemal Özdemir, sel sırasında kayboldu. Baba Süleyman Özdemir sinir krizi geçirerek, Selendi Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Talihsiz çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı.

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