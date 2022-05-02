4 yaşındaki çocuk ailesinin arabasını çaldı; "Yeni Max Verstappen keşfettik"

Hollanda’da 4 yaşındaki bir çocuk ailesinin arabasını çalarak iki park hâlindeki araca çarptı.

BBC’de yer alan habere göre, Hollanda’nın Utrecht şehrinde 4 yaşındaki bir çocuk ailesinin arabasını çalarak iki park hâlindeki araca çarptı. Çocuk, araçlara çarptıktan sonra pijamalarıyla çıplak ayaklı bir halde kaza yerinden ayrıldı.

Görgü tanıkları çocuğu tek başına yolda yürürken görünce polisi aradı. Polis, olayda kimsenin yaralanmadığını belirterek Instagram’da yaptıkları açıklamada “yeni Max Verstappen keşfettiklerini” söyledi.

Küçük çocuk, ailesinin yanına götürülmeden önce sıcak çikolata ikram edildi ve bir oyuncak ayıcık hediye edildi.

Yetkililer, aileye araba anahtarlarını saklama uyarısında bulundu.