4 yaşındaki çocuğun bilgileri FETÖ iddianamesinde yer aldı

İzmir’de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensubu F.Ö. hakkında FETÖ soruşturması tartışmalara yol açtı. "FETÖ üyesi olma" suçlamasıyla F.Ö. hakkında hazırlanan iddianamede, 4 yaşındaki bir çocuğun kimlik bilgilerinin yer aldığı görüldü.

Cumhuriyet'ten Furkan Karabay'ın haberine göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan bir soruşturmada, TSK mensubu olduğu belirlenen F.Ö. adlı kişinin FETÖ'nün gizli haberleşme yöntemi olarak kullandığı ankesörlü telefonla çeşitli zamanlarda ardışık arandığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında düzenlenen iddianamede, F.Ö.’nün ankesörlü telefonla ardışık olarak arandığı tarihlere, görüşmelerin sürelerine, aramaların hangi şehirden yapıldığına ve tasniflenmiş ardışık arama gruplarına yer verildi. Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan iddianamede tek şüpheli olarak F.Ö.’nün ismi bulunurken, Özbudak soyadlı aileye mensup kişilerin de ardışık arama tablosunda yer aldığı görüldü. Sebep ise 2007 yılında Jandarma Genel Komutanlığı’ndan Kıdemli Yüzbaşı olarak emekli olan Avukat Coşkun Özbudak’ın da Aralık 2015’de şüpheli F.Ö. ile ardışık aranmış olmasıydı.

İddianamede 4 yaşındaki çocuğun bilgileri de yer aldı

Bununla birlikte, iddianamede Coşkun Özbudak hakkında herhangi bir soruşturma bilgisine veya ifadeye yer verilmedi. Fakat Coşkun Özbudak’ın eşinin, birisi dört yaşında olan üç çocuğunun, yengesinin ve on iki yaşındaki yeğeninin T.C. numaraları ile kimlik bilgileri gerekçesiz olarak iddianamede yer aldı.

Suç duyurusunda bulunuldu

Konuyu yargıya taşıyan Av. Coşkun Özbudak, iddianamede yer verilen tespitten dolayı hakkında herhangi bir soruşturma olup olmadığını bilmediğini belirterek, “Bir soruşturma kapsamında elde edilen fakat o soruşturmayla ilgisi bulunmayan kişilere ait olan bilgi, veri ve kayıtların ifşasının kamu görevlileri açısından suç teşkil ettiği gibi, hak ihlali oluşturduğunun da farkındayım” dedi.

Özbudak, kendisinin ve aralarında 4 yaşındaki çocuğunun da olduğu altı aile bireyinin F.Ö hakkındaki soruşturmayla bir ilgisi olmadığını, anılan kişiyle hiçbir ilişkileri bulunmadığını belirten ve başta iddianameye imza atan Cumhuriyet Savcısı olmak üzere tüm sorumlular hakkında soruşturma başlatılmasını talep etti. Özbudak, ayrıca şahsına ve aile bireylerine ait bilgilerin dosyadan çıkartılması talebiyle de F.Ö hakkındaki davaya bakan mahkemeye başvurdu.