T24 LogoT24 Logo
Gündem

4 yaşındaki çocuğu aldığı ilk yardım eğitimi sayesinde kurtardı

Murat ÇAKIR-İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) İZMİR'den İstanbul’a gelen Libyalı ailenin 4 yaşındaki kızı Atatürk Havalimanı'nda  aniden fenalaştı, nabzı durdu

20 Mart 2018 15:59

Murat ÇAKIR-İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) İZMİR\'den İstanbul’a gelen Libyalı ailenin 4 yaşındaki kızı Atatürk Havalimanı\'nda  aniden fenalaştı, nabzı durdu. Durumu ağırlaşan Malak Abdunaser Farag\'a o sırada yanlarından geçen ve ilk yardım eğitimi almış bulunan havalimanında  yer hizmetli görevlisi müdahale ederek, nefes almasını sağladı.

Edinilen bilgilere göre, 15 Mart \'ta İzmir’den İstanbul’a THY uçağı ile seyahat eden Libya uyruklu Swani ailesi, 4 yaşındaki kızlarının fenalaşması üzerine,  Atatürk Havalimanı İç Hatlar Terminali Geliş katında personel giriş kapısından içeriye girerek, TAV Güvenlik görevlilerinden yardım istedi. Annesinin kucağında nabzı duran Malak Abdunaser Farag’ın durumunun ağırlaşması üzerine anne çığlık atarak yardım istedi. Bu arada annenin çığlıkları üzerine, olay anında o noktadan giriş yapan Çelebi Hava Servisi Yolcu Hizmetleri Memuru Mert Kocagöz, hemen ailenin yanına giderek, çocuğunu nabzını kontrol  etti ve  ilk yardım eğitimini kullanarak  müdahale de bulundu. Çocuğun nabzının durduğunu ve solunumun tamamen kesildiğini fark eden  Mert Kocagöz, çocuğun dilinin nefes borusunu tıkamasını önledi. Daha sonra bir dakika boyunca suni teneffüs yapan Kocagöz, küçük kızın nefes almasını sağladı.

 “MERT’E MİNNETTARIZ”
Yapılan ilk müdahalenin ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edilen 4 yaşındaki Libyalı Malak’ın durumunun iyi olduğu belirtildi. Küçük yolcuya müdahale sonrası hastanede ziyaret eden Mert Karagöz’e küçük kızın babası “Mert’e çok teşekkür ediyorum. Eğer zamanında müdahale edilmeseydi belki de kızımızı kaybedecektik. Minnettarız‘’ dedi.

(FOTOĞRAF)

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MuratYILDIZİSTANBUL DHALibyalıAtatürk HavalimanıDurumuMalak Abdunaser FaragEdinilenMartTHYLibyaSwaniAtatürk Havalimanı İç Hatlar Terminali GelişTAV GüvenlikAnnesininMalak Abdunaser FaragınBuHava Servisi Yolcu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24