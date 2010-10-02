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4 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA TECAVÜZ EDİP BOĞARAK ÖLDÜRDÜ KIRŞEHİR (A.A)

02 Ekim 2010 17:53

-4 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA TECAVÜZ EDİP BOĞARAK ÖLDÜRDÜ KIRŞEHİR (A.A) - 02.10.2010 - Kırşehir'de bir genç, şeker vererek kandırdığı 4 yaşındaki erkek çocuğunu tecavüz ettikten sonra boğarak öldürdü. Madde bağımlısı olduğu belirlenen katil zanlısı, MOBESE kameraları sayesinde yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Kamuran L'nin (4) evlerinin önünde oynadığı sırada kaybolması üzerine ailesi durumu polise bildirdi. Kentin çeşitli bölgelerindeki MOBESE kameralarının kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, küçük çocuğu, Arif A'nın (17) kaçırdığını tespit etti. Bu kişinin evine baskın düzenleyen polis ekipleri, bisikletle eve gelen Arif A'yı gözaltına aldı. Arif A. yapılan sorgusunda, Kamuran L'yi şeker verip kandırarak kaçırdığını ve tecavüz ettikten sonra boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Polis ekipleri, bu kişinin verdiği bilgiler doğrultusunda Yenice Mahallesindeki 2 katlı bir evin çatı katında Kamuran L'nin cesedini buldu. Ceset, otopsi için Kırşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Yetkililer, Arif A'nın madde bağımlısı olduğunu, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğünü kaydetti. 

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