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4 yaşındaki çocuğa kreşte şiddet uygulayan öğretmene soruşturma

"Gereken neyse biz de yapacağız ve konunun yakından takipçisi olacağız"

04 Mart 2018 19:31

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde özel bir anaokulunda bir öğretmenin 4 yaşındaki çocuğa kötü muamelede bulunduğuna ilişkin görüntüler üzerine soruşturma başlatıldı.

Okul yönetimi, sınıflarda bulunan güvenlik kameralarının incelenmesi sırasında öğretmen S.G'nin 4 yaşındaki bir öğrenciyi kollarından ve omzundan tutarak sürüklediğini saptadı.

Öğretmen S.G ve yardımcısı A.G'nin işine son veren okul yönetimi, görüntülerle ilgili aileye bilgi verdi.

Görüntüleri izleyen anne N.Y, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

"Aile konu ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu"

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

Darp olayının meydana geldiği yerin özel bir anaokulu olduğunu ifade eden Ölmez, "Aile konu ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu. Biz de araştırma yapılması için bir komisyon oluşturuyoruz. Görüntülerde de görüldüğü gibi öğrencinin maruz kaldığı durum ortada. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Gereken neyse biz de yapacağız ve konunun yakından takipçisi olacağız." dedi.

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