4. yargı paketi pazartesi günü Bakanlar Kurulu'nda

İmralı süreciyle birlikte tartışılan 4. yargı paketi, önümüzdeki hafta Bakanlar Kurulu’na geliyor. Şiddet içermeyen düşünce açıklamaları artık suç sayılmayacak. “Halkı askerlikten soğutma”ya hapis cezası verilmeyecek, işkence suçlarına zamanaşımı da kaldırılacak. Paket, aralarında KCK tutukluların da bulunduğu birçok kişiye tahliye yolu açıyor.



Uzun süredir üzerinde çalışılan 4. yargı paketinde son aşamaya geldi. Son yargı paketinin pazartesi günü Bakanlar Kurulu’na gelmesi bekleniyor. Paket, birçok konuda köklü değişiklik getiriyor.

Paketle birlikte “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 220. maddesinin 6 ve 7. fıkraları değişecek.

220. maddenin 6. fıkrası, “örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişinin, ayrıca örgüte üye olmak suçundan da cezalandırılmasını” öngörüyor.

Kanunun 7. fıkrası ise "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişi, örgüt üyesi olarak cezalandırılır" hükmünü içeriyor.

4. yargı paketinde her iki fıkradaki "örgüt üyesi olarak cezalandırılır" hükmü kaldırılıyor.



KCK'lılara tahliye



Düzenlemenin yasalaşması halinde, KCK tutukluları başta olmak üzere çok sayıda terör suçlusunun tahliye edilebileceği belirtiliyor.



Suç ve suçluyu övme



Türk Ceza Kanu’nda "suçu ve suçluyu övme"ye dönük düzenlemeler de pakette yumuşatılıyor.

Şahsın, şuçla bağlantılı olmayan kişisel özellikleri ve sözlerin cezalandırılmasına son veriliyor.

Şiddete veya suç işlemeye teşvik edecek nitelikte olmayan eylemler artık suç sayılmayacak.



İşkence cezasına zaman engel değil



İşkence suçlarına verilen ceza konusunda hazırlanan bir düzenleme de pakete girdi.

Söz konusu düzenlemeyle birlikte işkence ve kötü muamele suçlarında zamanaşımı kaldırılıyor.



'Disko'ya denetim



Getirilecek diğer bir düzenlemeyle Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) askerlere verilen “disko” olarak bilinen oda hapsi cezası, askeri idari yargı denetimine açılacak.



Halkı askerlikten soğutana hapis yok



“Halkı askerlik hizmetinden soğutma” suçuyla ilgili düzenleme de pakette yer aldı.

Halen 6 ayla 3 yıl arasında hapis cezası olan bu suçunun cezası adli para cezasına dönüştürülüyor.

Basın mensuplarına yönelik ceza artırımı nedeni de yürürlükten kaldırılıyor.



Savcıya sorulmayacak



Yapılacak değişiklikle soruşturma ve kovuşturma aşamasında tahliye taleplerinin duruşma dışında yapılması durumunda savcıdan görüş alınmayacak.



Tutukluluğa itiraz



Düzenlemeyle, soruşturma ve kovuşturma aşmasında sanıkların en geç 30 gün içerisinde dinlenilmesi sağlanacak. Bu sürede yapılan duruşmalarda tutukluluk durumu karara bağlanacak.

Ayrıca tutukluluğa yapılacak itirazlarda savcı mütalaaları sanıklara bildirilecek ve sanıkların görüşü alındıktan sonra karar verilecek.



AİHM kararına bakılacak



Kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin kararlarda AİHM’in “etkin soruşturma yapılmadığı”na yönelik kararları da dikkate alınacak.

AİHM’in kesinleşmiş kararıyla birlikte üç ay içinde (talep edilmesi durumunda) soruşturma zorunlu olarak açılacak.



Adli yardıma kolaylık



Adli yardımdan yararlanma koşulları da kolaylaştırılıyor. Adli yardım talebi reddedilenler, artık karara itiraz edebilecek. İstendiği takdirde duruşmalı inceleme yapılacak.



Kamulaştırmada enflasyon faizi



Kamulaştırma işlemleri sırasında yaşanan hak kayıpları da 4. Yargı Paketi’nde yer aldı.

Değişiklikle birlikte kamulaştırma davalarının yaklaşık 3.5 ay içerisinde bitirilememesi durumunda, bu tarihten itibaren faiz ödenmesi imkanı getirilecek.

Böylece yargı sürecinin uzaması durumunda kamulaştırma bedelinin geç ödenmesinden kaynaklanan hak kayıpları da önlenecek.