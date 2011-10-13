-4. vitesle gidiyoruz ANKARA (A.A) - 13.10.2011 - Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Türk ekonomisinin küçülmediğini, büyüme hızının biraz düştüğünü belirterek, ''5. vitesle giderken, 4. vitesle gidiyoruz'' dedi. Başbakan Yardımcısı Babacan ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Vadeli Program'ı (2012-2014) bir basın toplantısıyla açıkladı ve ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Büyüme hızındaki yavaşlamaya yönelik soruya Babacan, ''Küçülmüyoruz, büyüme hızımız biraz düşüyor. 5. vitesle giderken, 4. vitesle gidiyoruz'' yanıtını verdi. Tasarruf önlemlerine ilişkin soru üzerine de Babacan, toplum olarak, israftan kaçınıldığı, herkes ayağını yorganına göre uzattığı sürece Türkiye'nin korkacak hiçbir şeyi olmadığını ve Türkiye ekonomisinin temellerinin sağlam olduğunu bildirdi. Dünyada yaşanan problemlerin temel kaynaklarına bakıldığında, söz konusu sebeplerin Türkiye ekonomisi için geçerli olmadığını ifade eden Babacan, ''Dolayısıyla halkımızın geleceğe güvenle bakması ve bütün kararlarında Türkiye'ye güvenmesi, burada son derece önemli. Öte yandan, israf ekonomisi olmayacağız, verim ekonomisi olacağız'' dedi. Kıdem tazminatı ile ilgili soru üzerine de Babacan, henüz verilmiş karar olmadığını söyledi. Babacan, ''Burada amaç bir yandan çalışanlarımızın haklarını güvence altına alırken, diğer yandan da işveren üzerindeki yükü daha öngörülebilir hale getirecek bir formulasyon. Haklarda geri gidişten bahsetmiyoruz. Hakları güvence altına almaktan bahsediyoruz'' diye konuştu. Babacan, enflasyonun bu yıl sonu itibariyle muhtemelen yüzde 8'e doğru yaklaşacağını belirtirken, ''ancak daha önce de ifade ettiğim gibi bu özellikle kurdaki geçişgenliğin bir geçici etkisi. Ve bu geçici etkinin gelecek yıldan itibaren ortadan kalkacağını, 2012 yılı sonunda 5,2, 2013 ve 2014 yılında da yüzde 5 civarında seyretmesini bekliyoruz'' dedi. -Zam olarak görülmemeli- Maliye Bakanı Şimşek de ÖTV ile ilgili bir soruyu yanıtlarken, ÖTV'deki artışların bir vergi artışı, bir zam olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, bu artışların, 74 milyonun hakkı olan maktu vergi gelirlerinin tamamen güncellemesine, sınırlı güncellemesine yönelik olarak görülmesi gerektiğini söyledi. Şimşek, şöyle devam etti: ''Çünkü maaşlar artıyor, sağlık harcamaları artıyor, alt yapı harcamaları artıyor. Bütün harcamalarımız en az deflatör kadar artıyor. Aslında bir çok harcamamız deflatör artı büyüme kadar artıyor. Bazı sosyal harcamalarımız bunun çok ötesinde artıyor. Dolayısıyla tüm bu harcamalarımız artarken, maktu vergileri sabit tuttuğunuz zaman reel değerleri düşüyor. Bu güncellemelere, o çerçevede bakmanızda büyük yarar görüyorum. Diğer bazı unsurlar gelirden çok cari açığın sınırlanmasına yönelik. Tamamen ithalat boyutu yüzde 80-90 hatta yüzde 100'lere varan bir takım unsurlar var ve onları da o çerçevede görmekte yarar var.'' Şimşek, ''Bundan sonra herhangi bir vergi oran artışı falan gündemde değil. Yani şu anda maktu olan bazı vergileri güncelleme, yani yeniden değerleme oranı çerçevesinde güncelleme söz konusu olabilir. Vergilerin enflasyona karşı erimesine yönelik basit bir adım olarak görülmesi lazım. Bütün diğer ülkelerde otomatik. Ama ülkemizde Bakanlar Kurulu kararına bağlanmış. Birçok ülkede yıl değiştiği zaman parlamenterlere göre tüm maktu vergiler güncelleniyor. Türkiye'de de yapılması gereken bu'' diye konuştu.