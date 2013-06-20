4 uzman çavuşun tecavüzüne uğrayan kıza Fatma Şahin sahip çıkacak

Bingöl’de 16 yaşındaki kıza tecavüzle suçlanan 4 uzman çavuşun serbest bırakılmasıyla duyulan skandalı, mağdurenin annesi ortaya çıkardı. Anne, kızını takip etti; iki yıldır devam eden korkunç gerçeği öğrendi ve savcılığa başvurdu.

Bingöl merkezde yaşayan E.A.’nın (16) annesini komşuları, bir buçuk ay önce “Kızına göz kulak ol” diye uyardı. Anne, kızını takip ettiğinde, bilmediği bir adresteki eve girdiğini gördü. Hızla eve giren anne, E.A.’yı alıp çıktı. Israrlı soruları karşısında kızının anlattıkları 2 yıldır süregelen korkunç gerçeği ortaya çıkardı. Kızı 2 yıldır 6 uzman çavuşun tecavüzüne uğruyordu. İçlerinden Y.A., Facebook’ta tanıştığı ve E.A.’yı 14 yaşında olduğunu bildiği halde evlenme vaadiyle kandırmıştı. Çocuk, Y.A. ile birlikte 5 arkadaşı İ.Y., M.T., M.K., S.K. ile H.’nin 2 yıldır tecavüzüne maruz kalıyordu.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Bingöl’e gönderdiği ekip, dün önce E.A.’nın anne ve babasıyla görüştü. Sanıkların serbest bırakılmasının E.A. ile anne babasında psikolojik yıkıma yol açtığını, mağdure ile birlikte ailesinin de psikolojik ve sosyal desteğe ihtiyacı olduğunu tespit etti. Ailesinin gerçeği öğrenmesinin ardından intihara teşebbüs eden E.A.’yı, son anda annesi kurtarmıştı. Ailesinin kızlarına destek olup adli süreci başlatması da bakanlık raporuna yansıdı. Olayla ilgili tutuklanan 4 uzman çavuşun bir üst mahkemeye yapılan itiraz sonucu serbest kalması, kentte tepkilere yolaçtı. Sosyal paylaşım siteleri üzerinden haberleşen yaklaşık 1000 kişi, adliye önünde protesto gösterisi yaptı ve mahkemenin kararına tepki gösterdi. Bakanlık Bingöl’le birlikte 125 tecavüz davasında müdahil oldu.

Sessiz kalmayacağız çocuğun tarafındayız

Tecavüzü sosyal medyadan öğrenen ve yine sosyal medyadan “Sessiz kalmayacağız. Çocuğun yanında tarafız” diyen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’in görevlendirdiği bir sosyal hizmet uzmanı ve iki hukuk müşaviri dün sabah Bingöl’e gitti. İki müşavir, davanın görüldüğü Bingöl 3’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak, tutuksuz yargılanan 6 şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz etti ve 2 önemli karar aldırttı. 1) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tecavüz mağduru E.A.’nın davasına müdahil olacak. 2) Sanıklar çocuğun ev ve okuluna altı ay boyunca yaklaşamayacak. Çocuğun iletişim araçlarıyla tehdit edilmesine karşı korunması sağlanacak.