4 uyuşturucu satıcısı yakalandı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen H.Y. (18), B.Ö. (19), S.Y. (16) ve Ö.Y.\'yi (21) yakaladı. Operasyonda, firarda olan A.R.T. (22) kaçarak izini kaybettirdi. 4 kişinin üst, araç ve ev aramalarında 18 parça halinde toplam 51.95 gram gelen metamfetamin, 2 hassas terazi ve uyuşturucu paketlemesinde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden H.Y. (18), B.Ö. (19) ve Ö.Y. (22) uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılarak gözaltına alınırken, 16 yaşındaki S.Y. ise Çocuk Şube\'ye teslim edildi.



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