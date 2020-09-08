5 üniversiteden uzaktan eğitim kararı

Munzur Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Yalova Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi ve Galatasaray Üniversitesi bir açıklama yaparak güz yarıyılını uzaktan eğitimle yürüteceğini bildirdi.

Munzur Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi (uygulama içeren ve lisans üstü programları hariç), Yalova Üniversitesi ve Bingöl Üniversitesi , Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) yayınladığı normalleşme rehberi ve tavsiyeleri doğrultusunda aldıkları kararlar çerçevesinde eğitim ve öğretim döneminin ilk yarısını uzaktan eğitimle yürütecek.

Konuyla ilgili olarak Tunceli Munzur Üniversitesinde 5 Ekim'de başlayacak 2020-2021 akademik yılı eğitim öğretim faaliyetlerinin güz döneminde geçerli olmak üzere uzaktan eğitim yoluyla devam edeceği bildirildi. Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı ilgili kurumların açıkladığı her türlü tedbirin alındığı belirtildi.

Munzur Üniversitesi Senatosunun yeni eğitim öğretim yılı için toplantı yaptığı ve bazı ek kararlar aldığı belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Sağlık Bakanlığının yaptığı uyarılar, Bilim Kurulunun aldığı tavsiye kararları ve Yükseköğretim Kurulunun salgına dair hazırladığı raporların yanı sıra üniversitemiz senato kararı sonucunda, Covid-19 küresel salgını ile mücadele kapsamında 5 Ekim'de başlayacak 2020-2021 akademik yılı eğitim-öğretim faaliyetlerinin güz döneminde geçerli olmak üzere uzaktan eğitim yolu ile devam etmesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Mühendislik Fakültesine bağlı tüm bölümlerde, Sağlık Bilimleri Fakültesine bağlı hemşirelik ve ebelik bölümlerinde uygulamalı derslerin ilk 10 haftasının uzaktan eğitim yoluyla, son 4 haftasının ise yüz yüze eğitim yoluyla yapılması kararlaştırılmıştır."

Bursa Uludağ Üniversitesi

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Senatosu, koronavirüs tedbirleri kapsamında güz yarı yılında uygulama içeren programlar ile lisans üstü programlarda 'karma eğitim (hibrit)', diğer programlarda ise 'uzaktan eğitim' yöntemlerin uygulanacağını kararlaştırdı.

Senato 7 Eylül tarihinde gerçekleştirdiği toplantı ile güz yarı yılında gerçekleştireceği eğitim uygulaması hakkında nihai kararını aldı. Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz yaptığı açıklama ile Üniversite Senatosu'nun 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı öğretim süreçlerine ilişkin kararlarını yayımladı.

Buna göre, yüksek lisans ve doktora eğitimleri, tüm enstitülerde karma eğitim olarak uygulanacak. Teorik dersler ve teorik ders ile bütünleşen laboratuvar uygulamaları, uzaktan öğretim yolu ile çevrim içi yapılacak. Üniversitenin tıp, diş hekimliği, sağlık bilimleri, veterinerlik, ziraat, spor bilimleri, güzel sanatlar fakültesi, fen-edebiyat fakültesinin fen bölümleri ile eğitim fakültesinin güzel sanatlar bölümleri ve devlet konservatuvarında karma eğitimle hizmet verilecek.

Mühendislik, mimarlık, iktisadi ve idari bilimler, ilahiyat, hukuk, fen-edebiyat fakültelerinin edebiyat bölümleri, eğitim fakültesinin güzel sanatlar dışındaki bölümleri ve İnegöl İşletme Fakültesinde uzaktan eğitime geçilecek. Yabancı diller yüksekokulu, teknik Bilimler, İnegöl, Karacabey, Harmancık ve Sağlık Hizmetleri meslek yüksekokullarında karma eğitim, Yabancı Diller Yüksekokulu ve diğer meslek yüksekokullarında uzaktan eğitim uygulaması yürütülecek.

Bazı programlardaki klinik uygulama veya intörn eğitimleri, pandemiden korunma, öğrenci sayıları dikkate alınarak seyreltilmiş gruplar ile dönüşümlü olarak ilgili fakülteler tarafından planlanacak. Salgın şartları ve korunma kuralları dikkate alınarak yapılacak karma eğitime dahil olacak bölümlerin bu uygulamayı hangi şartlarda ve nasıl yapacakları, yönetim tarafından internet sitesinde ayrıntılı şekilde duyurulacak.

Yalova Üniversitesi

Yalova Üniversitesi tarafından hayata geçirilmek istenen Seyreltilmiş Kampüs Modeli'ne Yükseköğretim Kurulu'ndan onay çıkmadı. Modele göre üniversitede ile toplam derslerin yüzde 60’ının sınıf ortamında yüz yüze; yine toplam derslerin yüzde 40’ının ise uzaktan eğitim olanakları ile yürütülmesi planlanıyordu.

Yalova Üniversitesi 2020/2021 eğitim ve öğretim yılına Türkiye’de ilk olacak, “Seyreltilmiş Kampüs Modeli” ile girmeye hazırlanıyordu. Toplam derslerin yüzde 60’ının sınıf ortamında yüz yüze, yüzde 40’ının ise uzaktan eğitimle sürdürülmesini hedefleyen model son günlerde artan vaka sayıları nedeniyle YÖK’den geçemedi.

Konuyla ilgili olarak Yalova Üniversitesi ise bir açıklamada bulundu.

Açıklamada, “Yükseköğretim Kurulu’nun 4 Eylül 2020 tarihinde yayınladığı yazısında belirtildiği üzere, yükseköğretim kurumlarında güz dönemi eğitim ve öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesi konusunda görüşüne başvurulan Sağlık Bakanlığı, ‘2020-2021 eğitim ve öğretim yılının güz döneminde teorik derslerin uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılması, uygulamalı eğitimlerin ise zorunlu olduğu programlarda uygulamaların mümkünse ertelenmesi, ertelenmemesi durumunda kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı sağlanarak ve gerekli tedbirler alınarak yüz yüze sürdürülmesinin önerilmesine karar verilmiştir’ tavsiyesinde bulunmuştur. Bunun üzerine Yalova Üniversitesi Senatosu’nun almış olduğu ‘Seyreltilmiş Kampüs Modeli’ kararı uyarınca güz yarıyılı toplam ders sayısının yüzde 60’ının yüz yüze; yüzde 40’ının ise uzaktan eğitim ile uygulanması yerine, güz dönemi derslerinin tamamen uzaktan eğitim ile yürütülmesine karar verilmiştir” denildi.

Bingöl Üniversitesi

Bingöl Üniversitesi, Covid-19 nedeniyle 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı güz döneminin tüm programlarda uzaktan eğitimle sürdürme kararı aldı.

Bingöl Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, “Türkiye’de Covid-19 salgınının seyri, Sağlık Bakanlığı’nın verileri göz önüne alındığında salgın tehdidinin önümüzdeki dönemde de ciddi anlamda devam edeceği öngörülmektedir. Yükseköğretim Kurulu’nun ‘ Küresel Salgında Yeni Normalleşme Rehberi’ ve sağlık bakanlığının görüşleri doğrultusunda üniversitemiz tarafından 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı güz döneminde siz değerli öğrencilerimizin, akademik ve idari personelimizin sağlığını tehdit etmeyecek şekilde yeni bir planlamanın yapılması zorunlu hale gelmiştir. Tüm bu veriler ışığında, üniversitemiz senatosu tarafından 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Güz Döneminde ön lisans, lisans, lisansüstü tüm programlarda eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan öğretimle yürütülmesine karar verilmiştir” denildi.

Galatasaray Üniversitesi

Galatasaray Üniversitesi de Koronavirüs nedeniyle 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı güz dönemini uzaktan sürdürme kararı aldı.

Okuldan yapılan açıklamada, "Üniversitemizin önlisans, lisans ve lisansüstü programlarındaki teorik derslerin, teorik ders ile bütünleşen laboratuvar/atölye uygulamalarının ve Fransızca Hazırlık Sınıflarındaki derslerin uzaktan öğretim yolu ile akademik birimlerin ilan ettikleri ders programlarında yer alan ders saatlerinde çevrim içi (online) yapılmasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Sınavlarla ilgili olarak ise "Ara sınavlar ve diğer yarıyıl içi çalışmaların süreç odaklı olarak çevrim içi ve/veya dijital ortamda ödev, proje vb. yöntemlerle gerçekleştirilmesine, yarıyıl sonu (final ve bütünleme) sınavlarının uygulanma yönteminin ise COVID-19 salgınının seyrine göre Aralık ayının başında değerlendirilmesine karar verilmiştir" açıklaması yapıldı.