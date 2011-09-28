-4 ülkeden yeni Suriye tasarısı hazırlığı BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 27.09.2011 - İngiltere, Fransa, Almanya ve Portekiz'in Suriye yönetimini hedef alan yeni bir karar tasarısını BM Güvenlik Konseyi üyelerine dağıtacağı bildirildi. Diplomatik kaynaklara göre, tasarı, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad yönetiminin sivillere yönelik askeri operasyonlara son vermemesi durumunda uygulanacak yaptırımları içerecek. Adının açıklanmasını istemeyen Avrupalı bir yetkili, "Esad rejiminin uluslararası topluluğun taleplerine duyarsız kalmamasını sağlamak için güçlü bir mesaj vermek istiyoruz" dedi. BM Güvenlik Konseyi, Rusya, Çin, Brezilya, Hindistan ve Güney Afrika'nın karşı çıkması nedeniyle Suriye'ye karşı yaptırım kararları içeren bir tasarı üzerinde henüz anlaşmaya varamadı.