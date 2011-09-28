T24 LogoT24 Logo
Dünya

4 ülkeden yeni Suriye tasarısı hazırlığı BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A)

28 Eylül 2011 00:38

-4 ülkeden yeni Suriye tasarısı hazırlığı BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 27.09.2011 - İngiltere, Fransa, Almanya ve Portekiz'in Suriye yönetimini hedef alan yeni bir karar tasarısını BM Güvenlik Konseyi üyelerine dağıtacağı bildirildi. Diplomatik kaynaklara göre, tasarı, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad yönetiminin sivillere yönelik askeri operasyonlara son vermemesi durumunda uygulanacak yaptırımları içerecek. Adının açıklanmasını istemeyen Avrupalı bir yetkili, "Esad rejiminin uluslararası topluluğun taleplerine duyarsız kalmamasını sağlamak için güçlü bir mesaj vermek istiyoruz" dedi.  BM Güvenlik Konseyi, Rusya, Çin, Brezilya, Hindistan ve Güney Afrika'nın karşı çıkması nedeniyle Suriye'ye karşı yaptırım kararları içeren bir tasarı üzerinde henüz anlaşmaya varamadı. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24