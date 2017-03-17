T24 LogoT24 Logo
Dünya

4 ülkede 20 milyondan fazla kişi açlıktan ölmek üzere!

1 milyondan fazla çocuk ölüm riski altında

17 Mart 2017 00:02

Savaş, yoksulluk ve kuraklık yüzünden 20 milyondan fazla kişi açlık sınırında. Yardım aramak için kilometrelerce yürüyen insanlar, Afrika ve Orta Doğunun geniş topraklarında yetersiz besin kaynakları ile hayatta kalmaya çalışıyor.

Yeşilist’te yer alan habere göre, Birleşmiş Milletler kurulduğundan beridir yaşanan en büyük insani kriz olarak tanımlanan bu durum bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. Eğer yardım kaynakları sağlanmazsa milyonlarca insan hayatını kaybedebilir ama bu durumun önüne geçmek mümkün.

Kriz 2 milyonu Nijerya’dan, 2 milyonu Somali’den, 5 milyonu Güney Sudan’dan 14 milyonu ise Yemen’de olmak üzere 4 ülkeden 20 milyondan fazla kişiyi etkilemekte. 1 milyondan fazla çocuk sebebiyet vermedikleri insan eli ile oluşturulmuş durumlar ve silahlı çatışmalar yüzünden ölüm riski altında.

Savaş ve yoksulluk bu 4 ülkeye yıllardır musallat olmuş durumda ve hepsinin en büyük sıkıntısı finansal problemler. Birleşmiş Milletler bu krizin önüne geçmek için gerekli 5,6 milyar doların sadece %2’sine sahip olduğunu belirtiyor.

Yetkililer genellikle resmi olarak bir “kıtlık durumu” ilan edildiğinde çok geç olduğunu ve çok sayıda insanın bu zamana kadar hayatını kaybettiğini belirtiyor. Bu yüzden Birleşmiş Milletler çok geç olmadan uluslararası kamuoyunu, buraya dikkat çekmeye ve yardım yapmaya çağırıyor.

Siz de Dünya Gıda Programının yardım kampanyası ile bölgeye yardım edebilir, bu haberi paylaşarak daha fazla kişinin haberdar olmasını sağlayabilirsiniz.

Dünya Gıda Programının web sayfasına buradan ulaşmak için tıklayın

 

ETİKETLER

somaliaçlıkafrikabirleşmiş milletlerGüney Sudannijeryayemen

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24