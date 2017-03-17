4 ülkede 20 milyondan fazla kişi açlıktan ölmek üzere!

Savaş, yoksulluk ve kuraklık yüzünden 20 milyondan fazla kişi açlık sınırında. Yardım aramak için kilometrelerce yürüyen insanlar, Afrika ve Orta Doğunun geniş topraklarında yetersiz besin kaynakları ile hayatta kalmaya çalışıyor.

Yeşilist’te yer alan habere göre, Birleşmiş Milletler kurulduğundan beridir yaşanan en büyük insani kriz olarak tanımlanan bu durum bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. Eğer yardım kaynakları sağlanmazsa milyonlarca insan hayatını kaybedebilir ama bu durumun önüne geçmek mümkün.

Kriz 2 milyonu Nijerya’dan, 2 milyonu Somali’den, 5 milyonu Güney Sudan’dan 14 milyonu ise Yemen’de olmak üzere 4 ülkeden 20 milyondan fazla kişiyi etkilemekte. 1 milyondan fazla çocuk sebebiyet vermedikleri insan eli ile oluşturulmuş durumlar ve silahlı çatışmalar yüzünden ölüm riski altında.

Savaş ve yoksulluk bu 4 ülkeye yıllardır musallat olmuş durumda ve hepsinin en büyük sıkıntısı finansal problemler. Birleşmiş Milletler bu krizin önüne geçmek için gerekli 5,6 milyar doların sadece %2’sine sahip olduğunu belirtiyor.

Yetkililer genellikle resmi olarak bir “kıtlık durumu” ilan edildiğinde çok geç olduğunu ve çok sayıda insanın bu zamana kadar hayatını kaybettiğini belirtiyor. Bu yüzden Birleşmiş Milletler çok geç olmadan uluslararası kamuoyunu, buraya dikkat çekmeye ve yardım yapmaya çağırıyor.

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