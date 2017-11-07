4 Ukraynalı, insan kaçaklığından tutuklandı

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Demre ilçesinde 76 kaçağı yasa dışı yollarla yurt dışına götürmeye çalışırken yakalanan 4 Ukraynalı tutuklandı.

Demre\'de 2 Kasım günü bir ihbarı değerlendiren Kekova Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, Kekova\'nın yaklaşık 30 kilometre açığında Rus bandıralı \'BEFA\' adlı 25 metrelik tekneyi durdurup arama yaptı. Teknede Afganistan, Somali, Pakistan ve Suriye vatandaşı 76 kaçak yakalandı. Kaçaklarla birlikte 4\'ü de Ukraynalı olan gemi kaptanı ve 3 çalışan gözaltına alındı.

36 yaşındaki Sergei Hlusten, 42 yaşındaki Sergei Maluken, 33 yaşındaki Maxim Tereşenko ve 49 yaşındaki Alexsandra Dişenko, jandarmadaki işlemlerinin ardından Demre Emniyet Müdürlüğü\'ne teslim edildi. İfadeleri sonrası savcılığa sevk edilen 4 şüpheli \'yasadışı insan kaçakçılığı\' suçundan tutuklandı. 4 şüpheli Elmalı Cezaevi\'ne gönderildi.

Tutuklanan şüpheliler ifadelerinde, gemi çalışanı olduklarını, verilen emirleri yerine getirdiklerini ve kendilerine kaçakları vatandaşları olan 4 organizatörün getirdiğini öne sürdü. Şüphelilerin ifadesi doğrultusunda adı açıklanmayan Ukraynalı diğer 4 şüpheli hakkında arama kararı çıkarıldı.



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