4 Türk'ün Kuzey Irak'ta gözaltına alındığı iddia edildi

Kuzey Irak'taki dört Türkiye vatandaşının, IŞİD'le bağlantı halinde oldukları gerekçesiyle, Kuzey Irak Kürt Yönetimi’ne bağlı güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı iddia edildi.

Irak merkezli ’Basnews’ sitesinin haberine göre, 23 yaşındaki Y.A. Erbil’den İstanbul’a gitmeye çalışırken havalimanında; bir inşaat firmasında çalışan M.K., A.K. ve Y.A. da çalıştıkları iş yerinde gözaltına alındı.

Erbil Emniyet Müdürü Tarık Nuri de 4 Türk vatandaşının İŞİD ile bağlantıları olduğu gerekçesiyle gözaltına alındıklarını; haklarındaki soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Gözaltına alınanlardan Y.A’nın sosyal paylaşım sitelerinde İŞİD bayrağına benzer simgeler kullandığı ve aşırılık dolu mesajlar paylaştığı belirtildi.