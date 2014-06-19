Kerkük'te 4 Türk rehine Türkmenler tarafından kurtarıldı

Kerkük'te dün akşam saatlerinde aralarında 4 Türk'ün de bulunduğu 44 kişi kim oldukları belirlenemeyen bir grup tarafından rehin alındı. Rehinelerin Türkmenler tarafından kurtarıldığı ve güvenli bir bölgeye götürüldüğü öğrenildi.

Milliyet yer alan habere göre, Kerkük'ün Havice bölgesinde rehin alınan 44 kişiden 4'ünün Türk işçi ve mühendis olduğu belirlendi. Yaklaşık yarım saat önce Kerkük'ün Türkmen emniyet müdür yardımcısı rehin alınan 44 kişiyi kurtardı. Dışişleri Bakanlığı'na da bilgi yeni ulaşan bilgiye göre, serbest kalan 4 Türk güvenli bölgeye götürülüyor.