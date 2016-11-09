4 Türk ABD'de kayboldu

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde avlanmaya çıkan 4 Türk kayboldu. Barış Kavukçu, Berkay Sürmeli, İsa Emre Elvermez, İlkay Zaman'dan 48 saattir haber alınamıyor.

ABD Kaliforniya'daki Santa Clarita avlanma bölgesinde avlanmaya çıkan 4 Amerikan vatandaşı Türk kayboldu. Avcılık konusunda deneyimli olan Barış Kavukçu, Berkay Sürmeli, İsa Emre Elvermez, İlkay Zaman'dan 48 saattir haber alınamıyor. D11 ve D13 adı verilen bölgeler arasında kaybolduğu öğrenilen dörtlüyü bulmak için Amerikan polisi ve korucular alarma geçti. Kayıp olan isimlerden İlkay Zaman Türkiye'deki teknoloji medyasında tanınan bir isim.

Türk derneği yardım çağrısı yaptı

ATASC (Güney Kaliforniya Amerikalı Türkler Derneği) ise kaybolan Türkelrin bulunması için çağrı yaptı. Çağrıda "Son 12-24 saat içinde onlarla ilgili bir şey duyduysanız/duyarsanız lütfen haber verin" denildi. Açıklamada Barış Kavukçu, Berkay Sürmeli, İsa Emre Elvermez, İlkay Zaman'ın bölgeye geldikleri aracın marka ve plakası da paylaşıldı. Gümüş rengi AUDI A8 marka aracın plakası 6YRB698.

Kaybolan Türklerden İlkay Zaman'ın Twitter hesabından son paylaşımını 6 Kasım Pazar günü yaptığı belirlendi.