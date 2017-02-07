4 trilyon dolar bu adama emanet

Birçok kişi, belki İsviçreli iş adamı Francisco Fernandez'in adını duymamış olabilir ama dünya genelinde milyonlarca insanın parasını o koruyor.

53 yaşındaki Fernandez, 4 trilyon doların güvenliğinden sorumlu.

Fernandez çok az bilinen Avaloq adlı şirketin kurucusu ve yönetcisi.

2500 çalışanı bulunan Avaloq dünyanın en büyük bankacılık yazılım şirketlerinden biri.

Şirketin sistemleri, aralarında İş Bankası, HSBC, Barclays, Deutsche Bank, Societe Generale, UBS ve Nomura'nın da bulunduğu 450'den fazla banka tarafından kullanılıyor.

Bankaları siber saldırılara karşı koruyan Avaloq, yazılımlarının yeteri kadar güvenli olması amacıyla İsrail'deki yüksek teknoloji şirketlerine, kendi sistemlerine saldırması için para ödüyor.

Fernandez, "İsrailliler, bu işte çok iyi. Genç yazılımcılar, ordudan yeni terhis olmuşlar ve çok parlaklar. Onlardan kontrollü bir şekilde sistemlerimize saldırmalarını istiyoruz. Amaç sistemlerimizi kurşun geçirmez yapmak" diyor.

Her yıl bilgisayar korsanlarının binlerce saldırısına hedef olduklarını belirten Fernandez, "Şeytan kulağına kurşun, sistemlerimize hiç sızamadılar" diye konuşuyor.

Yıllık geliri yarım milyar dolardan fazla olan şirket, 1991'den beri çok mesafe kat etmiş. Fernandez, Avaloq'u, 200 bin dolara İsviçre Bankası BZ Bank'ın bilgisayar birimini satın alarak kurmuş.

Şirketin o zaman sadece beş çalışanı varmış.

Piyasadaki güvenlik sistemlerin aşırı karmaşık, istikrarsız ve pahalı olduğunu düşünen Fernandez, birçok banka tarafından kullanılabilecek, basit ama güçlü bir evresel sistem yaratmayı planlamış.

Fernandez ve ekibi, tek bir bankadan gelen mütevazı miktarda bir para ve biraz danışmanlık hizmetiyle, beş yılda kendi sistemlerini geliştirmiş.

Sistem satışa hazır hale gelince, risk almamalarıyla tanınan İsviçre bankaları, o dönemde sadece 20 çalışanı olan küçük bir şirketin ürününü almaya yanaşmamış.

Ancak Fernandez, bir tanıdığının yardımıyla, sistemini İsviçre Merkez Bankası'na tanıtmayı başarmış.

Merkez Bankası sistemi satın alınca altı ay içinde beş ticari İsviçre bankası daha müşterileri olmuş. Bunu kısa sürede yabancı bankalar izlemiş.

Bugün Avaloq bankalara yazılım kullanımı ya da bilgisayar sistemlerinin işletimi olarak iki türlü hizmet veriyor. Müşterisi olan bankaların yüzde 17'si (Toplam 700 milyar dolarlık fon) bulut teknolojisi kullanılan ikinci seçeneği tercih ediyor.

Avaloq, bankalara lisans satarak para kazanıyor. Şirkette bir İsviçre bankasının yüzde 10 hissesi var. Kalan hisseler, çalışanlara ait.

Genel merkezi Zürih'te olan şirketin 500 programcısı var.

Kişisel hedeflerini tutturan personele ikramiye dağıtmak yerine, Avaloq'un gelir artışı ya da müşteri sayısı olarak yıllık hedeflerine ulaşması halinde tüm çalışanlara para veriliyor.

Francisco Fernandez, diktatör Franco döneminde İspanya'dan kaçıp Luzern'e yerleşen mülteci bir ailenin oğlu.

Bilgisayar alanında dünyanın en iyi okullarından biri olarak kabul edilen ETZ Zürich'ten mezun olan Fernandez, "Risk alarak, Avaloq'u kurma kararımda geçmişim çok önemli rol oynadı. Ailem İspanya iç savaşından sonra kaçaktı. O kültür, yani memleketinizi bırakıp başka bir ülkeye gitmek, risk almak, benim DNA'mda var. Küçükken arabamız, televizyonumuz, merkezi ısıtmamız yoktu. Ama İsviçre'de büyümek büyük bir ayrıcalıktı" diyor.