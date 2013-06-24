Bugün, Taksim'de düzenlenen 4. Trans Onur Yürüyüşü’ne 10.000'i aşkın kişi katıldı.

Taksim Meydanı'ndan Tünel'e gerçekleştirilen yürüyüş sırasında "Her yer Taksim her yer direniş", "Translar artık susmayacak", "Dünya yerinden oynar dönmeler özgür olsa" gibi sloganlar atıldı. Sloganlara, bir davulcu, bir de darbukacı eşlik etti. Rengarenk giyisilerle yürüyüşe katılanlar “Direniyoruz ayol”, “Yasak da neymiş ayol”, “Her yerdeyiz ayol” yazan dövizler taşıdılar.

CHP Milletvekilleri Binnaz Toprak ve Sezgin Tanrıkulu, Eren Keskin, Melda Onur, Ayça Damgacı, Derya Karadaş ve Yalan Dünya dizisi’nde oynayan tiyatro oyuncusu Füsun Demirel de yürüyenler arasındaydı.

Fotoğraflar: Volkan Koç