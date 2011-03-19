-4 TERÖRİST ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ ANKARA (A.A) - 19.03.2011 - Bingöl'de dört teröristin ölü ele geçirildiği, Hatay'da bir teröristin yakalandığı bildirildi. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bingöl'ün Adaklı ilçesi dağlık arazi kesiminde, bir grup terör örgütü mensubunun tespit edilmesi üzerine güvenlik güçlerince yapılan faaliyet sonucu; dört terör örgütü mensubu silah ve teçhizatlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Çıkan çatışmada yaralanan bir subay ve bir geçici köy korucusu ise hastanede tedavi altına alındı. Terör örgütü mensubu bir terörist de, önceki gün Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde güvenlik güçlerince teslim alındı. Terör örgütüne üye olmak suçundan aranan bir kişi ise, önceki gün Mardin'in Mazıdağı ilçesinde güvenlik güçlerince yapılan faaliyet esnasında yakalandı. Şırnak'ın Güçlükonak ilçesi Yenidemir köyü bölgesinde ise güvenlik güçlerince alınan bir duyum üzerine önceki gün yapılan faaliyet esnasında, terör örgütü mensupları tarafından yol kenarına yerleştirilmiş, basma düzenekli iki el yapımı mayın bulundu.