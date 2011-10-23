-4 terörist öldürüldü, 1 asker şehit oldu ANKARA (A.A) - 23.10.2011 - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yapılan operasyonda 4 teröristin öldürüldüğü ve 1 askerin şehit olduğu bildirildi. Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinde yapılan açıklamada, ''Çukurca bölgesinde özel birliklerin katılımıyla icra edilen operasyonlar kapsamında, bugün yapılan temas arama faaliyetinde bir grup terörist ile karşılaşılmış, çıkan çatışmada dört terörist silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Çatışmada, bir personelimiz şehit olmuştur'' denildi. Açıklamada, bölgede operasyonlara devam edildiği kaydedildi.