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4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ HAKKARİ (A.A)

21 Ağustos 2010 20:14

-4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ HAKKARİ (A.A) - 21.08.2010 - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde güvenlik güçleri ile terör örgütü PKK üyeleri arasında çıkan çatışmada, 2'si kadın 4 terörist etkisiz hale getirildi. Hakkari Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerinde Şemdinli-Aktütün kara yolu, Aktütün köyü yakınlarında eylem hazırlığında olan terör örgütü PKK üyeleri ile temas sağlandığı belirtildi. Teröristlerin, açtığı ilk ateşte bir uzman onbaşının şehit olduğu bildirilen açıklamada, ''Müteakiben yapılan operasyonda 2'si kadın 4 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Operasyonlara devam edilmektedir'' denildi. Çatışmada şehit olan Adana'nın Kozan ilçesi nüfusuna kayıtlı Jandarma Uzman Onbaşı Emrah Yalım'ın (26) cenazesinin, Hakkari'de düzenlenecek törenin ardından memleketine gönderileceği öğrenildi.

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