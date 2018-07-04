4 Temmuz Çarşamba DHA Spor Gündemi

BEŞİKTAŞ

- Siyah beyazlılar, Slovakya kampında çalışmalarına devam edecek.

GALATASARAY

- Sarı kırmızılı takım yeni sezon hazırlıklarını çift idmanla sürdürecek.

FENERBAHÇE

10.30 Sarı lacivertliler çalışmalarına devam edecek.

TRABZONSPOR

- Bordo mavililer yeni sezona Slovenya\'da hazırlanıyor.



KONYASPOR

- Atiker Konyaspor, Bolu kampında yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

NAİM SÜLEYMANOĞLU\'NUN MEZARI AÇILACAK

10.00 Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu\'nun kızı olduğunu iddia eden Japon Sekai Mori\'nin açtığı babalık davasında, DNA örneği alınabilmesi için yarın mezarı açılacak.