-4 TARAFTARA MÜSABAKALARDAN MEN VE PARA CEZASI TRABZON (A.A) - 08.09.2010 - Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu, 4 taraftara idari para ve müsabaka izlemekten men cezası verdi. Trabzon Vali Vekili Aziz Mercan başkanlığında toplanan kurul, bu sezon Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda oynanan futbol müsabakalarında, 5149 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun ilgili maddeleri uyarınca 4 kişiye toplam 5 bin 723 lira idari para cezası verdi. UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Trabzonspor ile Liverpool arasında yapılan müsabakada, oyunculara ve hakeme Lazer ışığı tutan bir kişiye 6 ay spor müsabakalarını izlemekten men ve bin 717 lira idari para cezası kesildi. Trabzonspor-Fenerbahçe maçında tribünlerde meşale yakan bir taraftara ise 6 ay spor müsabakalarını izlemekten men ve bin 717 lira, aynı maçta müsabaka alanına giren 2 taraftara da bin 144'er lira idari para cezası verildi.