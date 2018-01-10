4 subay daha "FETÖ'cüyüm" diyerek teslim oldu

FETÖ üyesi olduğunu itiraf eden Yüzbaşı Burak Akın’ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından 4 muvazzaf subayın daha benzer bir itirafla polise teslim oldukları belirtildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli bir yarbay ve bir binbaşı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 2 yarbay, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduklarını söyleyerek Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne teslim oldukları ve etkin pişmanlıktan yararlanmak istedikleri kaydedildi.

FETÖ mensubu olduklarını beyan eden subayların, etkin pişmanlıktan yararlanmak için Emniyet'e başvurduğu öğrenildi. Subayların, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde işlemlerinin devam ettiği bildirildi.