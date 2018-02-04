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Spor

4 Şubat Pazar DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG 13:30 Kasımpaşa - Teleset Mobilya Akhisarspor 13:30 Osmanlıspor - Kayserispor 16:00 Atiker Konyaspor - Medipol Başakşehir 19:00 Demir Grup Sivasspor - Galatasaray BEŞİKTAŞ Siyah-beyazlılar, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdür

04 Şubat 2018 12:12

SPOR TOTO SÜPER LİG
13:30 Kasımpaşa - Teleset Mobilya Akhisarspor
13:30 Osmanlıspor - Kayserispor
16:00 Atiker Konyaspor - Medipol Başakşehir
19:00 Demir Grup Sivasspor - Galatasaray

BEŞİKTAŞ
Siyah-beyazlılar, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürecek.

FENERBAHÇE
Akın Çorap Giresunspor maçı hazırlıkları başlayacak.

SPOR TOTO 1. LİG
13:00 Adana Demirspor - Samsunspor
13:00 Ankaragücü - Elazığspor
15:30 Denizlispor - Eskişehirspor
18:00 Akın Çorap Giresunspor - İstanbulspor

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig maçlarına devam edilecek.

AVRUPA LİGLERİ
14:30 Hellas Verona - Roma (Cengiz Ünder)
17:00 Udinese - Milan (Hakan Çalhanoğlu)

GOLF
Nuri Özaltın anısına bu sene ikincisi düzenlenen \"Nuri Özaltın Memorial Trophy Golf Turnuvası\" devam edecek.

BASKETBOL
-Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi-
13:00 Fenerbahçe Doğuş-Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik)
15:15 Pınar Karşıyaka-Gaziantep Basketbol (Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk)
17:00 Trabzonspor-Sakarya Büyükşehir Belediyespor (Hayri Gür)
19:30 Demir İnşaat Büyükçekmece-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Gazanfer Bilge)

-Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi-
13:00 Adana ASKİ-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Adana Atatürk)

VOLEYBOL
-Efeler Ligi-
14:00 Arkas Spor - Beşiktaş
14:00 Jeopark Kula Bld. - Halkbank

-Vestel Venus Sultanlar Ligi-
14:00 Halkbank - Beşiktaş
16:00 Kameroğlu Beylikdüzü Vol. İht. - Çanakkale Bld.
14:00 Fenerbahçe - İlbank
17:00 VakıfBank - Eczacıbaşı VitrA
14:00 Seramiksan - Nilüfer Bld.

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SPOR TOTO SÜPER LİG 1330 KasımpaşaTeleset Mobilya Akhisarspor 1330 OsmanlısporKayserispor 1600 Atiker KonyasporMedipol Başakşehir 1900 Demir Grup SivassporGalatasaray BEŞİKTAŞ Siyahbeyazlılar GençlerbirliğiFENERBAHÇE Akın

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