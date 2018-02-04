4 Şubat Pazar DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG
13:30 Kasımpaşa - Teleset Mobilya Akhisarspor
13:30 Osmanlıspor - Kayserispor
16:00 Atiker Konyaspor - Medipol Başakşehir
19:00 Demir Grup Sivasspor - Galatasaray
BEŞİKTAŞ
Siyah-beyazlılar, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürecek.
FENERBAHÇE
Akın Çorap Giresunspor maçı hazırlıkları başlayacak.
SPOR TOTO 1. LİG
13:00 Adana Demirspor - Samsunspor
13:00 Ankaragücü - Elazığspor
15:30 Denizlispor - Eskişehirspor
18:00 Akın Çorap Giresunspor - İstanbulspor
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig maçlarına devam edilecek.
AVRUPA LİGLERİ
14:30 Hellas Verona - Roma (Cengiz Ünder)
17:00 Udinese - Milan (Hakan Çalhanoğlu)
GOLF
Nuri Özaltın anısına bu sene ikincisi düzenlenen \"Nuri Özaltın Memorial Trophy Golf Turnuvası\" devam edecek.
BASKETBOL
-Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi-
13:00 Fenerbahçe Doğuş-Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik)
15:15 Pınar Karşıyaka-Gaziantep Basketbol (Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk)
17:00 Trabzonspor-Sakarya Büyükşehir Belediyespor (Hayri Gür)
19:30 Demir İnşaat Büyükçekmece-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Gazanfer Bilge)
-Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi-
13:00 Adana ASKİ-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Adana Atatürk)
VOLEYBOL
-Efeler Ligi-
14:00 Arkas Spor - Beşiktaş
14:00 Jeopark Kula Bld. - Halkbank
-Vestel Venus Sultanlar Ligi-
14:00 Halkbank - Beşiktaş
16:00 Kameroğlu Beylikdüzü Vol. İht. - Çanakkale Bld.
14:00 Fenerbahçe - İlbank
17:00 VakıfBank - Eczacıbaşı VitrA
14:00 Seramiksan - Nilüfer Bld.