4 soruda Türkiye'nin en büyük medya grubu olmaya hazırlanan Demirören Holding

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na, Demirören Holding A.Ş ile medya grubunun satışı ve devri konusunda görüşmelere başladığını bildirdi.

Hürriyet, Posta, CNNTürk, Fanatik, Doğan Haber Ajansı gibi çok sayıda yayın organını içeren satışın gerçekleşmesi durumunda Demirören Holding Türkiye'nin en büyük medya grubu olacak.

2011'de Milliyet ve Vatan gazetelerini o dönem yine Doğan Holding'den satın alan Demirören Holding ile ilgili merak edilenleri inceledik.

Demirören Holding'in sahibi Demirören ailesi.

Holdingin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören, 1938'de Bursa-İnegöl'de doğdu. Öğrencilik yıllarını İstanbul'da geçirdi.

Saint Benoit Lisesi mezunu Demirören 1956-57 sezonunda Beşiktaş'ta forma giydi.

Babasının 1957 yılında vefatı üzerine Sirkeci'de otomobil yedek parça ithalatı ve pazarlaması yapan Oto Kolaylık şirketinin başına geçti.

Tülin Demirören ile evlenen Erdoğan Demirören'in iki oğlu ve bir kızı bulunuyor.

Çocuklarından en tanınanı ise 2004-2012 yılları arasında Beşiktaş'ın, 2012'den beri de Türkiye Futbol Federasyonu'nun başkanlığını yürüten Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Yıldırım Demirören.

Erdoğan Demirören, 2017'de Forbes dergisinin En Zengin 100 Türk listesinde 1-1,5 milyar dolarlık servetşyle 42. sırada yer almıştı.

Erdoğan Demirören, Oto Kolaylık'ın ardından 1968'de Alman Kolbenschmidt şirketinin lisansıyla üretim yapan Parsat Piston Fabrikası'nı kurdu.

1970'lerde gaz sektöründe büyük atılım yapan Demirören önce Avram Laçin'in 1960'larda kurduğu Milangaz şirketini 1972'de satın aldı.

Demirören daha sonra 1975 yılında Güneşgaz, Likidgaz, Mutfakgaz şirketlerini, 1978'de de Demirören Tüp İmalat Fabrikası'nı kurdu.

Grup bu tarihten sonra 1980'de kurduğu Ata Eğitim dışında uzun süre yatırım yapmadı.

1996'de Dem-Al otogaz, 1997'de ise Demirören Enerji şirketini kurarak 16 yıl aradan sonra ilk yatırımlarını yaptı.

Demirören Holding'in diğer sektörlere açılması ise AKP iktidarı döneminde oldu.

O tarihe kadar 8 şirket kuran Demirören 2004-11 yılları arasında mermer, gayrimenkul, liman, inşaat, petrol ve medya sektöründe 8 yatırım yaptı.

Demirören Holding'in medya sektöründeki ilk yatırımı 2011'de Milliyet ve Vatan gazetelerini Doğan Holding'den almak oldu.

O dönem Milliyet'teki görevine son verilen köşe yazarlarından Metin Münir, 2012'de verdiği bir söyleşide bu hamlenin nedeni hakkında şunları söylemişti:

"Gazeteyi satın alan Erdoğan Demirören tutucu, AKP yandaşı bir iş adamıdır. Onun esas amacı Başbakan'ı memnun etmek, medya dışındaki şirketleri için yönetimi dost edinmekti. Milliyet'i Başbakan'ın oluru ile aldı. Onun seveceği bir gazete yapılmasını istiyor."

Demirören'in bu iki gazeteyi satın almasının ardından Milliyet gazetesinde Genel Yayın Yönetmeni Derya Sazak ile Hasan Cemal ve Can Dündar gibi isimlerin de dahil olduğu birçok kişinin görevlerine son verildi.

Milliyet'in 2013 yılında İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan ile devlet arasında yürütülen görüşmelerin tutanağını yayımlaması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan "Eğer gazetecilik buysa batsın böyle gazetecilik" dedi ve ardından haber gazetenin internet sitesinden kaldırıldı.

2014'te yayınlanan ses kayıtlarında, bu haberin ardından Demirören'in Erdoğan'a "Üzdüm mü seni patron" dediği, Erdoğan'ın ise "Valla duman ettiniz" diye yanıt verdiği duyuluyordu.

Kayda göre Demirören'in bir araya gelme teklifine "Neyini bir araya geleyim ben, böyle bir rezillik olur mu ya!" diye karşılık veren Erdoğan, haberi yapanlar hakkında "namussuz" demişti.

Erdoğan'ın gezilerine Milliyet gazetesinden kimseyi almayacağını söylediği, Demirören'in ise telefon konuşmanın sonunda ağlayarak "Nasıl girdim bu işe ya, kim için" dediği duyuluyordu.

İnternet sitesi Medyatava'nın verilerine göre şu anda Demirören Holding'in sahip olduğu gazeteler olan Milliyet ve Vatan'ın günlük toplam tirajları 230 bin civarında.

Doğan Medya Grubu'na ait Hürriyet, Posta ve Fanatik gazetelerinin günlük toplam tirajları ise yaklaşık 670 bin.

Satışın gerçekleşmesi durumunda Demirören'e ait gazetelerin toplam tirajı 900 bine yaklaşacak.

Bu da Türkiye'deki günlük 3,1 milyon gazete satışının üçte birine yakın bir oranının (yüzde 31,6) Demirören Holding'in kontrolünde olması anlamına gelecek.