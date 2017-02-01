4 soruda Fed'in Trump sonrası ilk faiz kararı

Bu hafta faiz kararını açıklayan üç büyük gelişmiş ülke merkez bankasından biri de ABD Merkez Bankası (Fed) olcak. Trump sonrası Fed'in faiz oranlarını sabit tutması bekleniyor.

Gösterge faizini yüzde 0,50-0,75 hedef aralığında tutan Fed'in faiz kararı bugün belli olacak.

Karar ne zaman?

Fed, politika kararını iki günlük görüşmelerinin ardından açıklayacak.

Fed kararının bugün TSİ 22:00'da açıklanması bekleniyor. Fed Başkanı Janet Yellen'in ise basın toplantısı yapması beklenmiyor.

Ne yapacak?

Yeni Başkan Donald Trump'ın ekonomik politikalarının açıklığa kavuşmasını bekleyen Fed'in faiz oranlarını değiştirmeyeceği tahmin ediliyor.

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin çoğunluğu bu hafta bir faiz artışı gelmeyeceği görüşünde.

Trump'ın etkisi ne?

Trump, büyük çaplı bir altyapı harcama programı ile vergi indirimleri, denetleyici kurallarda gevşeme ve uluslararası ticaret anlaşmalarının yeniden müzakere edilmesi gibi ekonomik planlar açıklamıştı. Ancak yeni başkan bu kararların ayrıntılarını ve nasıl bir takvimle uygulanacaklarını henüz detaylandırmadı.

Yellen geçen hafta yaptığı açıklamada, ABD ekonomisinin tam istihdama yaklaştığını vurgulamış, eğer Fed faiz artırımında geç kalırsa "nahoş sürprizler" ortaya çıkabileceği uyarısı yapmıştı.

Daha önce ne yapmıştı?

Fed gösterge faizini Aralık ayındaki son politika toplantısında yüzde 0,50 ile yüzde 0,75 arasındaki hedef aralığa yükseltmişti Bu artış 10 yıldır yapılan ikinci artış olmuştu. Banka bu yıl içinde üç artış daha yapılacağı tahmini açıklamıştı.

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