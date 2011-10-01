T24 LogoT24 Logo
Gündem

4 sivil yeniden Malatya Adliyesi'nde MALATYA (A.A)

01 Ekim 2011 17:06

-4 sivil yeniden Malatya Adliyesi'nde  MALATYA (A.A) - 01.10.2011 - Eski BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Malatya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde gözaltındaki 4 sivil, yeniden Malatya Adliyesine getirildi.  Malatya Adliye Sarayına getirilen 4 sivilden dün ifadesi alınmayan ikisinin sorgulaması özel yetkili savcılar tarafından yapılıyor.  Soruşturma kapsamında, dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen 5 sivilden 3'ünün ifadesi alınmış, biri savcılık kararıyla serbest bırakılmıştı.  Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısının talimatıyla 5 kentte başlatılan operasyon kapsamında, 11'i muvazzaf asker toplam 16 kişi gözaltına alınmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24