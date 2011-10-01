-4 sivil yeniden Malatya Adliyesi'nde MALATYA (A.A) - 01.10.2011 - Eski BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Malatya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde gözaltındaki 4 sivil, yeniden Malatya Adliyesine getirildi. Malatya Adliye Sarayına getirilen 4 sivilden dün ifadesi alınmayan ikisinin sorgulaması özel yetkili savcılar tarafından yapılıyor. Soruşturma kapsamında, dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen 5 sivilden 3'ünün ifadesi alınmış, biri savcılık kararıyla serbest bırakılmıştı. Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısının talimatıyla 5 kentte başlatılan operasyon kapsamında, 11'i muvazzaf asker toplam 16 kişi gözaltına alınmıştı.