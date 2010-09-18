4 sınava daha soruşturma

T24- ALES, TUS, LYS ve YGS’de usulsüzlük iddiaları üzerine 9 ilde yapılan operasyonlar sonucu aralarında öğretim görevlilerinin de bulunduğu 72 kişi gözaltına alındı. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) soruşturmasında kopya çekildiği ve soruların sızdırıldığına dair soruşturmada sona yaklaşılırken, 4 ayrı sınavda daha usulsüzlük yapıldığı iddiaları kapsamında yaklaşık 6 aydır devam eden soruşturmada dün geniş çaplı bir operasyon dalgası gerçekleştirildi.



Ankara Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla yapılan ve 9 ile yayılan operasyonlar sonucu, aralarında öğretim görevlileri, üniversite çalışanları ve öğrencilerin de bulunduğu toplam 72 kişi gözaltına alındı. Kopya işini, ALES (Akademik Lisans Eğitim Sınavı), TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı), LYS (Lisansa Yerleştirme Sınavı) ve YGS (Yükseköğretime Geçiş Sınavı) sınavlarında organize ettiği belirlenen çete üyelerinin, sınava giren adaylara verdiği cihazlar sayesinde soruları dışarı aktardıktan sonra yüksek lisans öğrencilerine çözdürdüğü ve cevapları anlaştıkları öğrencilere ilettikleri saptandı. Çetenin, bu işlem karşılığında 3-5 bin TL haksız kazanç sağladığı belirtildi.





Böyle çalışıyorlardı



Diyarbakır’da yaklaşık 3 ay önce ortaya çıkarılan sınav çetesinin bir benzeri Ankara’da çökertildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çeteyi 6 ay önce takibe aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda aralarında bazı öğretim görevlileri, üniversite çalışanları ile öğrencilerin de bulunduğu çetenin ALES, TUS, YGS, ve LYS sınavlarında para karşılığında anlaştığı öğrencilere bilgi aktaracağı belirlendi. Çetenin, bazı yüksek lisans öğrencileriyle temasa geçerek, kopya olayını organize ettikleri belirlendi.

Çetenin, sınavın başlamasından sonra dışarı çıkılması yasak olan ilk yarım saat içinde sınavlara giren bazı adaylara verdiği çeşitli cihazlarla sınav sorularının dışarıya aktarılmasını sağladıkları, dışarıya aktarılan sınav sorularının bazı yüksek lisans öğrencileri tarafından çözüldükten sonra cevapların anlaşılan öğrencilere aktarıldığı ortaya çıktı.

Çetenin bu işlem karşılığında 3-5 bin TL haksız menfaat ettiği belirlendi. Çalışmaların olgunlaşmasının ardından Ankara Cumhuriyet Savcısı Mehmet Cihan Kısa’nın talimatı doğrultusunda Konya, Malatya, Elazığ, Bursa, Sakarya, Karaman, Adana, Bolu, Ankara’da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyon sonucu 13’ü Ankara’da olmak üzere toplam 72 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilere ait olduğu bildirilen çok sayıda bilgisayar ve dokümana da el konulduğu bildirildi.

Beş öğretim görevlisi var

Gözaltına alınanlar arasında 1’i Ankara Gazi Üniversitesi olmak üzere 5 öğretim üyesinin olduğu öğrenildi. Ankara’da gözaltına alınan O.A.U.’nun, Gazi Üniversitesi Beden Eğitim ve Spor Meslek Yüksekokulu’nda araştırma görevlisi olduğu belirtildi. Diğer 4 akademisyenin ise Malatya İnönü Üniversitesi’nde görevli olduğu kaydedildi.

Soruşturmanın “suç işlemek amacıyla teşekkül oluşturmak” iddiasıyla yapıldığı ifade edildi. Savcı Kısa’nın gözaltı süresinin fazlalığı nedeniyle şüphelilerle ilgili ek gözetim süresi aldığı ve şüphelilere 20 Eylül’de adliye sevkedilecekleri kaydedildi.

