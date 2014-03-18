4 savaş gemisinin 102 günlük Afrika kıtası seyri başladı

Türk Deniz Kuvvetleri bünyesinde oluşturulan ve 148 yıl aradan sonra Afrika Kıtası’nı dolaşıp Ümit Burnu’nu geçecek olan Barbaros Türk Deniz Görev Grubu’na bağlı 4 savaş gemisi, Gölcük’ten törenle uğurlandı. Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu’nun da katıldığı uğurlama töreninde, 4 gemide görev yapan personelle 102 gün ayrı kalacakları ailelerinin vedalaşmaları sırasında duygusal anlar yaşandı.

Uğurlama töreni Donanma Komutanlığı’nın Gölcük Deniz Üssü’ndeki Poyraz Rıhtımı’nda gerçekleştirildi. Törene Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, Donanma Komutanı Koramiral Veysel Kösele, Kocaeli Valisi Ercan Topaca, Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li İbrahim Karaosmanoğlu, Deniz Kuvvetleri’nin bazı eski komutanları, gemi personelini oluşturan subay, astsubay ve erlerin yakınları hazır bulundu.

Gemiler ve komutanları

Tuğamiral Ali Murat Dede’nin komuta edeceği, Deniz Kurmay Albay İhsan Bakar’ın komodorluğundaki Barbaros Türk Deniz Görev Grubu’nda, Deniz Binbaşı Rüştü Sezer komutasındaki Milgem Projesi ürünü Milli Gemi ’TCG Heybeliada’ Korveti (F-511), Deniz Kurmay Yarbay Altan Altınkaya komutasındaki ’TCG Gediz’ (F-495) ve Deniz Kurmay Albay Yüksel Can komutasındaki ’TCG Oruçreis’ (F-245) fırkateynleri ile Deniz Albay Metin Çulcu komutasındaki ’TCG Yb. Kudret Güngör’ (A-595) lojistik gemisi görev alıyor.

Duygusal vedalaşma

Tören öncesi, gemi personeli eş ve çocukları ile diğer yakınlarıyla Poyraz Rıhtımı’nda vedalaşırken duygusal anlar yaşandı. Bazı subay ve astsubaylar, birkaç ay önce evlendikleri eşlerini, birkaç aylık bebekleri 102 gün görmemek üzere vedalaşırken, eş ve çocuklarla anne babaların ayrılık hüznü yüzlerine yansıdı. Ancak tüm eş ve anne babalar, bunun tarihi bir görev olduğunu belirterek, onların 148 yıl aradan sonra Ümit Burnu’ndan geçecek Türk Bahriyelisi olmaları nedeniyle büyük gurur yaşadıklarını söyledi.

Denizlerin önemi daha da arttı

Törende konuşan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, denizlerin güvenlik, istikrar, ekonomi ve uluslararası hukuk açısından öneminin daha da arttığını belirti. Bostanoğlu dünya petrol ve doğalgaz yataklarının yüzde 90’a yakın bölümünün okyanus ve denizler altında bulunması, Dünya ticaretinin yüzde 90’ının deniz yoluyla yapıldığını da hatırlatarak bunların denizlerin insanlık için neden vazgeçilmez bir hayat alanı olduğunu somut olarak ortaya koyduğunu anlattı. Oramiral Bostanoğlu, şöyle devam etti:

"Ülkemizin deniz alaka ve menfaatlerinin teminatı, ekomomik çıkarlarının koruyucusu ve dış politikasının en önemli unsunlarından biri olan Türk Deniz Kuvvetleri geleceğe yönelik planlarını bölgesel ve küresel güvenlik politikaları ile ekonomik ilişkiler çerçevesinde oluşturmaktadır. Bu nedenle Afrika Kıtası kıyı ülkelerinin deniz güvenliği alanınında kapasitelerinin arttırılması, ülkemizin dış güvenlik politikaları kapsamında da ön plana çıkmaktadır. Güçlü bir ekonomiye ve güçlü bir donanmaya sahip devletler Dünya’nın değişen güvenlik ve işbirliği ortamında deniz görev grupları oluşturarak hayati öneme sahip denizlerde dış politikalarını destekleyici faaliyetlerde bulunmaktadır. Benzen şekilde Türk Deniz Kuvvetleri de ülkemizin her geçen gün gelişen milli gücü ile uyum içersinde üçüncü kez aktive edilen Barbaros Türk Deniz Grubu’nun rotasını bu kez Afrika Kıtası olarak belirlemiştir."

27 ülkede 27 liman ziyareti

Oramiral Bostanooğlu, Türk Donanması’nın toplam 4 gemi, 3 helikopter, 4 amfibi hücum timi, 4 sualtı görev timi ve bir SAT timinden oluşan Barbaros Türk Deniz Görev Grubu ile tarihte ilk kez Afrika kıtası etrafında seyir faaliyeti icra edeceğini de hatırlatarak, "148 yıl sonra Ümit Burnu’nun güneyindeki sularla yeniden kucaklaşacak. İlk kez 27 ülkeye ait 29 limanı aynı dönem içersinde ziyaret edecek, 21 ülkeye de ilk kez liman ziyareti gerçekleştirilecektir" dedi.

Aileleriniz bizlere emanet

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, gemi personeline seslenirken, onların deniz kuvvetlerini ve Türkiye’yi milletimize yakışır bir şekilde temsil edeceklerine tüm kabliyle inandığını belirtirken, onların ailelerine de "Bir asker, hele bir de denizci ailesini olmanın meşakkat ve onurunu her an yaşayan aileleriniz, bundan önceki görevlerinizde olduğu gibi bizlere emanettir." dedi.

Törende daha sonra gemi personeli gemilerine binerek 102 günlük seyre başladı. Gemirel Gölcük’teki Poyraz Rıhtımı’ndan diğer gemilerin sirenleriyle uğurlanırken, komutanlar ve davetlilerle perlonelin eş ve çocukları onları el sallayarak uğurladı. Gemilerimiz yarın Çanakkale Boğazı’nda olacak ve Boğaz’da tören geçişiyle Ege’ye açılarak yollarına devam edecek.

29 Afrika ülkesini ziyaret edecek

Barbaros Türk Deniz Görev Grubu, bu 102 günlük seyri sırasında Afrika kıtasının batısından başlayarak, tüm kıtayı içine alacak şekilde toplam 29 Afrika ülkesine yönelik eğitim ve liman ziyaretleri icra edecek. Seyir sırasında ABD Afrika Komutanlığınca planlanan ve Batı Afrika ülkelerinin de katılım sağlayacağı ’Obangame-Expres’ tatbikatına katılacak, Güney Afrika’da bulunan Overberg Atış Alanı’nda güdümlü mermi ve top atışları yapacak, Hint Okyanusu’nda deniz haydutluğu ile mücadele faaliyetlerine ve deniz güvenliğine destek faaliyetlerine katılacak. Bu aktivasyon kapsamında icra edilecek deniz harekatı ile tanıtım, insani yardım ve deniz haydutluğu ile mücadele faaliyetlerinde de bulunulacak.