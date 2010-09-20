-4 SAATTE BİR "20 DAKİKA" UYUYACAK HYERES (A.A) - 20.09.2010 - Dayanıklılık açısından Akdeniz'in zorlu yarışlarından biri olan WOW Cap İstanbul'da, yarışa katılan ilk ve tek Türk olan Selim Kakis, 4 saatte bir 20 dakika uyuyacak. Kendisini bekleyen zorlukları ve bu mücadeleye nasıl hazırlandığını AA muhabirine anlatan Selim Kakis, bu yarış için Fransız bir yelkenciden özel eğitim aldığını belirterek, ''Küçüklüğümden beri yelken sporu yapıyorum. Ulusararası derecelerim var, ancak hayatımda ilk kez bu kadar zorlu bir yarışa katılıyorum. Bunu yapan ilk Türk yelkenci olmaktan mutluyum'' dedi. Fransız eğitmeniyle İstanbul'da yaklaşık 2 haftalık bir hazırlık dönemi geçirdiklerini kaydeden Kakis, ''İstanbul'dan yarışın startının verildiği Fransa'nın Hyere sahiline kadar eğitmenimle birlikte geldik. Bu yolculuk bir bakıma benim için bir antrenman oldu'' diye konuştu. -''EN BÜYÜK ZORLUK UYKU DÜZENİ''- 25 gün süresince gece gündüz Akdeniz'in azgın dalgalarıyla tek basına zamana karşı yarışacak Selim Kakis, kendisini bekleyen en büyük zorluklardan birinin uyku düzeni olacağını söyledi. Her 4 saatte bir 20 dakika uyuyacağını anlatan Kakis, şöyle devam etti: ''Güçten düşmemek için uyku düzeni çok önemli. Yoksa deniz ortasında gücünüz biterse yarışta istenmedik durumlara düşebilirsiniz. Bunun için 25 gün boyunca her 4 saatte bir 20 dakika uyuyarak yarışı tamamlamayı planlıyorum. Diğer yelkencilerin hepsi çok deneyimli. Ona rağmen yarışı iyi bir yerde bitireceğime inanıyorum. Eğer önlerde bitirirsem bu büyük başarı olur.'' Türk Telekom sponsorluğunda yarışan Kakis, ilk 10'a girmesi halinde dağıtılacak 150 bin Avroluk ödüle ortak olacak. Fransızlar için büyük önem taşıyan yarış sonunda Fransa şampiyonu da belli olmuş olacak.