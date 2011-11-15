-4 predatör İncirlik Üssü'ne kaydırıldı WASHINGTON (A.A) - 14.11.2011 - ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, terör örgütü PKK ile mücadelesinde Türkiye'ye istihbarat desteği sağlamada kullanılan Amerikan insansız hava aracı Predatörlerin Irak'tan Türkiye'deki İncirlik Üssü'ne kaydırıldığını açıkladı. Kirby, gazetecilere yaptığı açıklamada, Irak'taki tüm Amerikan güçlerinin yıl sonuna kadar bu ülkeden çekilecek olmasıyla, Türkiye'nin talebi üzerine 4 adet Predatör uçağının İncirlik Üssü'ne konuşlandırıldığını bildirdi. Silahsız olan ve istihbarat ve keşif görevleri kapsamında kullanılan uçakların birkaç haftadır İncirlik Üssü'nde konuşlu olduğunu ve şu anda buradan faaliyet gösterdiğini kaydeden Kirby, ''sözkonusu kaydırmanın, Türk ordusuna, güney sınırlarında terör örgütü PKK'nın oluşturduğu spesifik tehditle mücadelesinde istihbarat desteği sağlayacağını'' belirtti. Kirby, ABD'nin Predatörler vasıtasıyla Türkiye'ye uzun süredir, terör örgütü PKK'nın kuzey Irak'taki faaliyetleri hakkında istihbarat katkısı sağladığını hatırlatarak, şimdi de Türkiye'ye sağlanan bu desteğe ilişkin misyonda bir değişiklik olmayacağını, sadece uçakların konuşlandığı üssün değişmiş olacağını sözlerine ekledi.