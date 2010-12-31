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4 POLİS EŞİ KAZA KURBANI BİTLİS (A.A)

31 Aralık 2010 18:11

-4 POLİS EŞİ KAZA KURBANI  BİTLİS (A.A) - 31.12.2010 - Bitlis Emniyet Müdürlüğünde görevli 5 polis memurunun eşlerinin bulunduğu otomobilin tırla çarpışması sonucu 4 polis eşi öldü, biri de ağır yaralandı.  Tatvan ilçesine giden Bitlis Emniyet Müdürlüğünde görevli 5 polis memurunun eşlerinin bulunduğu 42 BSR 81 plakalı otomobil, Bitlis-Tatvan karayolunun 15. kilometresinde karşı yönden gelen Faik Dağtekin'in kullandığı 27 N 7651 plakalı tırla çarpıştı. Kazada tırın altına giren otomobilde bulunan polis eşlerinden 4'ünün olay yerinde öldüğü ve 1'inin de ağır şekilde yaralandığı öğrenildi. Kazada yaşamının kaybeden polis eşlerinin cenazeleri Bitlis Devlet Hastanesine götürüldü. Ağır yaralı polis eşi ise Bitlis Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Bitlis Valisi Nurettin Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay İhsan Sarı, İl Sağlık Müdürü Şevki Erkal, gittikleri Bitlis Devlet Hastanesinde kaza hakkında bilgi aldı.

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